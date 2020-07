Neuer Name für Iga-Park Rostock im Gespräch: OZ-Leser sind entsetzt

Rostock

Der Rostocker Iga-Park braucht einen Namen – weil die entsprechende Gartenschau schon 17 Jahre vorbei und der Begriff außerdem rechtlich geschützt ist. Doch die drei Vorschläge, die der Bürgerschaft im September zur Abstimmung vorgelegt werden, stoßen bei der Bevölkerung nicht gerade auf Gegenliebe. Im Rennen sind „Stadtpark“, „ Kulturpark“ sowie „Fenne und Boomen“, was Weiden und Bäume bedeuten soll.

Gerade der plattdeutsche Namensvorschlag wird von den Lesern der OSTSEE-ZEITUNG scharf kritisiert. „Was haben sich die Verantwortlichen bei dem plattdeutschen Wortungeheuer ,Fenne und Boomen’ nur gedacht?“, fragt Astrid Schwanck. „Gewollt und nicht gekonnt“, kommentiert die Rostockerin. Grundsätzlich fände sie die Idee super, einen plattdeutschen Namen zu verwenden.

Aber: „Das ist kein Mecklenburger Platt! Jeder Plattsnacker schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Was hat friesischen Platt bei uns zu suchen? Mit diesem Wortungetüm wird sich hier niemand identifizieren“, ist die Rostockerin überzeugt. Sie wundert sich, warum die Verantwortlichen im Prozess der Namenssuche keinen der Rostocker Plattsnacker-Vereine zurate gezogen haben, „wenn sie selbst schon keine Ahnung von unserem Platt haben“.

Gewählte Begriffe kein Teil vom Mecklenburger Platt

„Der Name passt absolut nicht!“, sagt Ute Schmoock aus Rostock zum Vorschlag „Fenne und Boomen“. Sie sei persönlich für die Umbenennung der Grünanlage in „ Kulturpark“. „Ich habe schon sehr viele kulturelle Veranstaltungen dort gerne besucht“, erklärt die Hansestädterin.

Das sieht auch Prof. Wolfgang Methling so, der ebenfalls für „ Kulturpark“ ist. „Denn dieser Park ist im Unterschied zum Lindenpark – einem anderen Stadtpark – ein Park, in dem regelmäßig viele Kulturveranstaltungen stattfinden“, so der Vorsitzende der Rostocker Kulturstiftung.

Auf keinen Fall dürfe der Vorschlag „Fenne und Boomen“ gewinnen, so Methling. „Wie soll eine plattdeutsche Bezeichnung eines Parkes in Rostock Identität stiften, wenn es in unserem Rostocker/Mecklenburger Platt diese Begriffe nicht gibt?“, erklärt er. „Dass ein Vertreter der Universität Rostock zugestimmt hat, ist ein bedauerliches Zeichen für die Entferntheit dieses Vertreters vom Sprachgebrauch in Mecklenburg. Und das, obwohl die Universität das Wossidlo-Archiv besitzt.“

Sogar Einheimische müssen da nachschlagen

Rostocks Citymanager Peter Magdanz, der selbst Platt spricht, hält „Fenne und Boomen“ ebenfalls für wenig geeignet. „Einen Begriff in friesischem Platt vorzuschlagen, den sogar der Mecklenburger Plattschnacker nachschlagen muss und den eine Mehrheit der Rostocker ablehnt, das ist kommunalpolitische Tieffliegerei“, so Magdanz, der noch ergänzt: „Stadtpark oder Bürgerpark, da weiß jeder, worum es geht“.

Leser bringen eigene Ideen ein

Martin Dittmann findet alle drei aktuellen Namens-Vorschläge nicht gelungen und bringt eigene Ideen ein, zum Beispiel „Wader-Waiden-Wischen-Park", „Warnow-Waiden-Wischen-Park" sowie "Wader-Boms-Wischen-Park".

Leserin Ingrid Köpke könnte sich, wenn es bei den drei offiziellen Vorschlägen bleibt, am ehesten mit dem „Stadtpark“ anfreunden. Dem schließen sich auch Elke und Peter Klose aus Groß Klein an.

Elli und Peter Fenslau wundern sich dagegen, ob „Fenne und Boomen“ nicht doppelt gemoppelt wäre, denn auch Weiden sind ja Bäume. Außerdem passe das Wörtchen „und“ gar nicht zwischen zwei unmecklenburgische plattdeutsche Wörter.

„Wie kann man nur auf einen aus dem friesischen Platt entnommenen Namen für den IGA Park kommen – als wenn es nicht genügend Dichter/Schriftsteller aus Mecklenburg geben würde, sagt Hans-Jürgen Maul. Er plädiere für den „Stadtpark“ – auch wenn die Grünanlage zwischen Schmarl und Groß Klein nicht mehr wirklich im Zentrum der Stadt liegt.

Auch Gunter Zilch findet den plattdeutschen Vorschlag „idiotisch“. Er plädiert für „Stadtpark“ und würde das noch um den Zusatz „an der Warnow“ ergänzen.

Stadtpark schon als Titel für Buga-Projekt geplant

Bürgerschaftsmitglied Sybille Bachmann erklärt schon jetzt, dass sie persönlich gegen alle drei Vorschläge stimmen wird. „Bei ’Fenne und Boomen’ rätseln selbst Einheimische, was hinter den Begriffen stecken soll“, so die Vorsitzende der Fraktion Rostocker Bund. Außerdem sei der Park inhaltlich wesentlich mehr als Weiden und Bäume. Dennoch wäre sie auch gegen „ Kulturpark“: „Kultur findet im Park nicht täglich statt und der Begriff ist so allgemein, dass er in tausende andere Kommunen passen könnte“, so Bachmann.

„Stadtpark“ ginge auch deshalb nicht, weil diese Bezeichnung für ein Hauptprojekt der Bundesgartenschau auf der Gehlsdorfer Uferseite gewählt wurde. „Zwei Stadtparks sollte eine Stadt nicht initiieren, das würde jedes Marketing zum Scheitern bringen.“

Nach Bachmanns Ansicht bedürfe es eines Namens, der etwas mit Rostock zu tun hat: „Wie zum Beispiel Warnowpark Schmarl“. Oder man binde das Museum mit ein und nennt die Anlage Marineum, denn: „Das Ziel, das Museum zu modernisieren und einen landseitigen Bau zu errichten, sollte nicht aus den Augen verloren werden. Die Akquise von Fördermitteln für diese Zwecke war die Hauptaufgabe für den Geschäftsführer bei seinem Amtsantritt“, so Bachmann.

Weiterhin Abstimmung im Internet möglich

Auf der Internetseite der OSTSEE-ZEITUNG läuft weiterhin eine Umfrage.

Von Claudia Labude-Gericke