Neuer Name für den Rostocker Iga-Park: So haben die OZ-Leser abgestimmt

Die Umbenennung des Iga-Parks ist weiterhin Stadtgespräch und bewegt auch die Gemüter der OZ-Leser. Dass die Grünanlage zwischen Schmarl und Groß Klein nicht mehr nach der Internationalen Gartenschau aus dem Jahre 2003 heißen darf, ist bereits beschlossen. Unter anderem, weil der Iga-Begriff rechtlich geschützt ist und der Park in Rostock keinen Bezug mehr dazu hat.

Drei Vorschläge sind derzeit als möglicher neuer Name im Rennen: Viele unserer Leser finden zwar „Stadtpark“ und „ Kulturpark“ auch nicht wirklich geeignet, stören sich aber immer noch am meisten am Vorschlag „Fenne und Boomen“ (Weiden und Bäume). „Was, bitte, geht uns friesisches Platt an? Haben wir hier doch Mecklenburger Platt. Soll da wieder so ein Stück Identität Richtung Westen verschoben werden?“, fragt Ruth Müller.

„Da muss man sich ja fremdschämen“

Auch Ursula Thoms findet den Vorschlag unmöglich, könnte sich aber grundsätzlich mit einem plattdeutschen Namen anfreunden – aber „dann doch bitte ein Mecklenburger oder eine Person, die sich mit dieser Sprache befasst hat, zum Beispiel Fritz Reuter, John Brinckman oder Richard Wossidlo“, sagt sie.

Norbert Zimmermann empfindet es als „Armutszeugnis“, einem Rostocker Park einen Namen in friesischem Platt geben zu wollen. „Da muss man sich ja fremdschämen“, sagt der Leser.

Auch Herbert Baier gehört zur großen Gruppe der „Ablehner“ von „Fenne und Boomen“. „Das Wort Fenne habe ich niemals vorher in meinem Leben gehört, obwohl ich in meinen ersten 20 Lebensjahren sehr vertraut mit dem Mecklenburger Platt war“, so Baier, der noch ergänzt: „Dann finde ich doch den Namen Stadtpark deutlich besser, mit dem alle Bürger etwas anfangen können.“

Ortszusatz hilft beim Auffinden des Parks

Otto Stiewe ist entschieden gegen „Fenne und Boomen“ – „weil diese Wörter bei uns hierzulande überhaupt nicht heimisch sind. Mich würde es schaudern, wenn dieser Vorschlag zum Namen des Parkes gekürt werden sollte. Mehr fremdeln geht nicht!“, sagt der Rostocker, der selbst noch Vorschläge macht. „Dann schon lieber solche Namen wie Hundsburg-Park oder Breitling-Park, weil es zu solchen Namen einen historischen und örtlichen Bezug gibt!“, so Stiewe.

Eckardt Maibauer und die Mitglieder vom Plattdüütsch-Ring „Wolfgang Jürries“ Lütten Klein sind entsetzt über den Namensvorschlag “Fenne und Boomen“. „Haben wir Rostocker keinen Stolz? Wir sollten uns nicht für einen friesischen Plattnamen, den keiner kennt, entscheiden“, schreibt er. Die Gruppe schlägt vor, die Anlage in „Rostocker Freizeitpark Nordwest“ umzubenennen. Auch der Vorschlag „ Kulturpark“ fände bei ihnen Anklang. Allerdings sollte immer der Zusatz „Schmarl“ erfolgen, um Besuchern das Finden zu erleichtern.

Annemarie und Wilhelm Gerber finden alle drei Vorschläge einfallslos. Damit könnte sich ihrer Ansicht nach kein Rostocker identifizieren. „Für uns wäre zum Beispiel Klenowpark passend. Aber wenn wir uns für einen der drei entscheiden müssen, dann käme nur Kulturpark infrage – aber auch mit Bauchschmerzen, weil zu allgemein“, schreiben die langjährigen Leser.

Kritik ist leicht – Alternativen müssen her

Sabine Beuck wundert sich ein bisschen über die Kritik, die vor allem Rostocks Plattsprecher an „Fenne und Bloomen“ haben – zumindest, wenn diese ohne Alternativen daher kommt. „Kritisieren kann jeder, aber was anderes anbieten ist weitaus schwieriger“, sagt sie und ergänzt: „Den Namen Stadtpark oder Kulturpark finde ich gesichtslos, das kann überall sein. Die Bürgerschaft sollte eine Ergänzung vornehmen, zum Beispiel Stadtpark an der Warnow oder Rostocker Stadtpark?“ Grundsätzlich sollte aber nicht alles langatmig diskutiert und zerredet werden, findet die Leserin.

Mehr als 1200 Teilnehmer stimmten ab

Gunter Prüter bringt sich ebenfalls mit einem Vorschlag ein. Er hält „Warnow-Park Schmarl“ für passend – durch den Zusatz des Stadtteils sei auch die Unterscheidung zum gleichnamigen Einkaufszentrum in Lütten Klein gegeben. Für Karl-Heinz Hoffmann wäre die Bezeichnung „Stadtpark“ der Favorit. Dem schließen sich auch viele Teilnehmer der OZ-Online-Umfrage an. Bis Freitagmittag hatten dort 1240 Personen über die derzeit kursierenden Namensvorschläge abgestimmt.

Für „Fenne und Boomen“ votierten 246 Teilnehmer (19,8 Prozent), „ Kulturpark“ gefällt 455 Teilnehmern am besten (36,7 Prozent). Die Mehrheit der OZ-Leser befürwortet aber die Bezeichnung „Stadtpark“ – dafür stimmten 558 Personen, als 45 Prozent. Die Online-Umfrage läuft auf der Internet-Seite der OZ auch noch weiter.

Von Claudia Labude-Gericke