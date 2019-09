Neuer OB greift durch: Madsen stoppt Planungen für Rostocks teuerstes Grundstück

Rostock

Es ist die erste große Entscheidung von Rostocks neuem OB, sein erstes Machtwort: Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hat am Freitag überraschend alle Planungen für die Bebauung der Mittelmole in Warnemünde gestoppt. „Es ist fast zehn Jahre her, dass die Planungen begonnen haben“, sagt der Rathaus-Chef. Doch in all den Jahren sei es nicht gelungen, einen Plan für das prominenteste Grundstück der Stadt zu erarbeiten, der bei Bürgern und Politik eine Mehrheit findet. „Wir sollten deshalb alles auf Null setzen und ganz von vorne anfangen.“

Streit um Höhe und Optik

Große Teile der Mittelmole gehören der stadteigenen Wohnungsgesellschaft Wiro. Gleich mehrfach hatte die Wiro in den vergangenen Jahren dafür Ideen und Planungen vorgelegt, die entweder bei den Bürgern in Warnemünde oder in der Politik durchgefallen waren. Gegen die Idee eines Hochhauses – besser bekannt als „Landmarke“ – etwa hatte der Ortsteil rebelliert. Auch die neuesten Planungen aus dem November 2018 regte sich Widerstand. Weil die Gebäude den Warnemündern immer noch zu hoch waren. Sie fürchten zu großen Teilen darum, dass der Charme der alten Häuser am Alten Strom in den Schatten gestellt werden könnte. Zuletzt hatte die Bürgerschaft sich Bedenkzeit erbeten – und eine Entscheidung zur Mittelmole auf März 2020 vertagt.

OB Madsen glaubt jedoch nicht, dass das Warten etwas bringen wird: Zu verhärtet sind die Fronten. Auch Alexander Prechtel, Vorsitzender des einflussreichen Warnemünder Ortsbeirates, sagt: „Da ist zu viel Porzellan zerschlagen worden.“ Er begrüßt deshalb ausdrücklich Madsens Ansage, die Planungen ganz neu zu beginnen. „Dann können alle Ideen, alle Wünsche, alle Begehrlichkeiten auf den Tisch. Und dann haben die Bürger das Wort“, so Prechtel.

Segelschule hat Priorität

Bis Jahresende will Madsen nun ein Konzept vorlegen, wie der Neustart der Planungen laufen soll – und wie die Bürger in den Prozess eingebunden werden können. Vorher ist aber eine entscheidende Fragezu klären: Was wird aus dem Landessegelzentrum? Der Landessportbund plant, die bestehende Segelschule auf der Mittelmole durch einen Neubau zu ersetzen – unter anderem mit 100 Betten für Nachwuchssegler. Mehr als zwölf Millionen Euro soll das Vorhaben kosten. Noch ist aber offen, ob das neue Zuhause der Wassersportler an gleicher Stelle auf der Mittelmole oder an einem anderen Standort entstehen.

Von dieser Entscheidung, so Madsen, hänge aber ab, wie sich alle anderen Bereich des Filet-Areals entwickeln können. Wo kann die Wiro neue Wohnungen bauen? Wo können neuen Grünanlage oder auch Attraktionen entstehen? Die Zukunft der Segelschule habe, so der Rathaus-Chef, nun Priorität. Schließlich würden Millionen an Fördermitteln, aber auch die Zukunft des Spitzensports auf dem Wasser und auch der Warnemünder Woche davon abhängen.

Neustart ab 2020

„Die Mittelmole ist aber so wichtig für Warnemünde und für unsere ganze Stadt, dass wir uns die Zeit nehmen sollten, hier noch einmal von vorn anzufangen“, so Madsen. Es gehe ihm nicht darum, alle bisherigen Ideen zu negieren. „Aber es geht darum, dass wir Entscheidungen ermöglichen wollen, die von einer breiten Mehrheit getragen werden können.“ Alle Rostocker sollen sich in die neuen Planungen einbringen können. „Auch die Interessen der Wiro werden wir nicht außer Acht lassen.“ Im Klartext: Die Wohnungsgesellschaft soll und muss neue Wohnungen für Warnemünde bauen dürfen.

Ortsbeiratschef Prechtel sagt, er würde sich wünschen, wenn die ursprünglichen Ideen für die Mittelmole wieder aufgegriffen werden würden. Die sehen eine Aufteilung in vier Quadranten vor – je einen für den Segelsport, die Kreuzfahrt, das Wohnen und neue Grünanlagen. „Es gab zuletzt Widersprüche über Widersprüche. Der Neustart kann uns Klarheit zurückbringen.“

Fraktionen begrüßen Entscheidung

Auch aus der Bürgerschaft erntet Madsen Lob für sein Machtwort: „Wir sehen den Planungsstopp als Chance. Wir sind gespannt auf die Vorschläge des Oberbürgermeisters. Alle Beteiligten und Betroffenen müssen sich zeitnah an einen Tisch setzen und an einer gemeinsamen Lösung arbeiten“, so SPD-Fraktionsvize Thoralf Sens. Grünen-Chef Uwe Flachsmeyer sagt: „Der OB hat da unsere volle Rückendeckung. Der Prozess ist festgefahren. Anstatt kreativ über Konzepte und Architektur zu reden, wird über Höhenmeter gestritten. Das ist wenig innovativ.“

„Natürlich“, sagt auch CDU-Chef Daniel Peters, „wird es viele geben, die ihre Nase rümpfen, dass zehn Jahre Planungen und Diskussionen nun ohne Ergebnis bleiben. Aber offensichtlich ist aber ein Neustart die einzig mögliche Variante, die Mittelmole in Zukunft mehrheitsfähig zu entwickeln.“ Auch die CDU wolle eine breite Bürgerbeteiligung. Eines müsse aber klar sein: Auf der Mittelmole gehe es nicht nur um Warnemünder Interessen. „Es ist das Tor zum Meer für die gesamte Hansestadt.“ Die Wiro äußert sich nur kurz und knapp: „Uns überrascht die Initiative des Oberbürgermeisters nicht. Wir teilen seine Meinung“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn.

Markthalle für Kreuzfahrer und Rostocker

Claus Ruhe Madsen selbst hat bereits – als Bürger – eine Idee, die er in die Planungen einbringen will: „Ich wünsche mir eine kleine Markthalle für die Mittelmole.“ In der soll es regionale Produkte, Obst, Gemüse, Fleisch und auch Fisch geben. Spezialitäten zum Mitnehmen oder zum Verspeisen in kleinen Lokalen. „Und vielleicht bewegen wir ja auch den einen oder anderen Koch eines Kreuzfahrtschiffes dazu, hier für seine Passagiere Gutes aus Rostock einzukaufen.“

Von Andreas Meyer