Porträt - Neuer Ortsbeiratschef in Warnemünde: Was Wolfgang Nitzsche verändern will

Strukturkonzept, Gestaltung der Mittelmole, eine Begegnungsstätte für Senioren: Es gibt viele Pläne und Wünsche für Warnemünde. Im Dezember wurde Wolfgang Nitzsche (Linke) zum neuen Vorsitzenden des Ortsbeirates gewählt. Im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG verrät der ehemalige Bürgerschaftspräsident, warum er sich für das Seebad engagieren möchte und welche Erinnerungen er an seine Kindheit in Warnemünde hat.