Neuer Passagier-Rekord: Was die Rostocker Straßenbahn AG jetzt ändern will

ÖPNV ist in Rostock so beliebt wie lange nicht mehr. 41,7 Millionen Fahrgäste stiegen 2019 in einen Bus, eine Straßenbahn oder Fähre der Rostocker Straßenbahn AG ein. Das waren 1,1 Millionen Beförderungen mehr als im Jahr davor – und mit einem Plus von fast drei Prozent der größte Zuwachs der vergangenen Jahre.

„Das ist sehr erfreulich“, sagt RSAG-Technik-Vorstand Jan Bleis. Gestiegenes Umweltbewusstsein und Änderungen im Mobilitätsverhalten könnten zu der Steigerung beigetragen haben. Einen großen Anteil daran hätten allerdings auch neue Angebote und das im August eingeführte kostenlose Schülerticket.

Zuwachs stärker als erwartet

Allein schon wegen des Schülertickets rechnete die Chefetage des Verkehrsbetriebs mit einer positiven Entwicklung. Der tatsächliche Zuwachs lag dann aber doch über den zuvor gemachten Prognosen. Die erste Expressbus-Linie in Rostock, die X41, die seit Anfang 2019 Dierkow und Toitenwinkel mit Lütten Klein verbindet, werde gut nachgefragt. Das gilt ebenso für die verlängerte Buslinie 39 von Lütten Klein zum Hauptbahnhof und die Straßenbahnlinie 5E – bei der fünf zusätzliche Züge den stark frequentierten Abschnitt zwischen Evershagen und Südblick bedienen.

Ab Oktober wurde es voller

Vor allem im 4. Quartal wurde es voller in den blauen Fahrzeugen. Wahrscheinlich haben mehr Rostocker für sich entdeckt, dass es sich mit Bus und Bahn stressfreier zu Weihnachtsmarkt und Geschenkekauf in die Innenstadt fahren lässt als mit dem Auto. Das vermutet jedenfalls Vorstand Bleis.

Das nächste große Vorhaben ist die schrittweise Umstellung der Busflotte auf Elektroantrieb. Bis 2030 soll jeder zweite Bus der RSAG mit Strom statt Diesel durch Rostock fahren. Im Dezember flatterte ein Fördermittelbescheid aus Berlin ins Haus. Das Bundesumweltministerium unterstützt den Kauf von zwei E-Bussen mit insgesamt 635 000 Euro. Auf das Geld hatte der Verkehrsbetrieb lange gewartet. Ein Jahr zuvor war ein entsprechender Antrag für das Saubere-Luft-Programm des Bundes noch abgelehnt worden. Begründung damals: Die Luftverschmutzung in Rostock reicht dafür nicht aus.

Ein Jahr Lieferzeit

„Wir haben gerade die Ausschreibung auf den Weg gebracht“, sagt Vorstand Bleis. Ob die neuen, umweltfreundlichen Fahrzeuge noch dieses Jahr auf der dafür vorgesehenen Linie 37 durch Warnemünde kurven, bleibt indes noch offen. „Das wäre ein kleines Wunder“, heißt es bei der RSAG. Ein Jahr beträgt zurzeit die Lieferzeit für die Busse ohne Verbrennungsmotor.

Die Warnemünder Linie lässt sich mit den derzeit lieferbaren Fahrzeugen bewerkstelligen, weil die Busse hier am Tag nur insgesamt 180 Kilometer fahren – so wenig wie auf keiner anderen Linie in der Stadt. Das soll mit einer Akkuladung ohne Ladestopp zu schaffen sein. Geladen werden die Busse dann am Abend im Betriebshof in Schmarl. Die RSAG will vermeiden, an den Endhaltestellen Ladestationen bauen zu müssen. „Das wäre extrem teuer“, meint Bleis.

Keine Fahrpreiserhöhung für Strombusse

Die Elektro-Umstellung soll nicht zu höheren Ticketpreisen führen. Die RSAG hofft auch hier gegebenenfalls auf Zuschüsse vom Bund – und beruft sich auf eine EU-Richtlinie, laut der die Fahrgäste nicht für umweltfreundliche Antriebstechnik mehr bezahlen sollen.

Die geplanten Wechsel – 35 der 70 Busse sollen ab 2030 elektrisch fahren – hält der Verkehrsbetrieb für machbar – trotz der aktuellen Lieferschwierigkeiten der Hersteller. Jährlich mustert das Unternehmen fünf bis sechs Busse altersbedingt aus und ersetzt sie durch neue. Wenn das ab 2024/2025 nur noch Elektrofahrzeuge sind, sei das Ziel „50 Prozent Elektro“ erreichbar, heißt es.

