Die Sommer-Party ist vorbei? Der Urlaub abgesagt? Kein Problem: Ein neuer Sender will Chillout-Musik wie bei Partys auf Ibiza nun auch in Rostocker Radios bringen. Wann der Sender startet und wie er zu empfangen sein wird.

Am Dienstag startet in Rostock ein neuer Radio-Sender. Ab kommenden Jahr soll dann in ganz MV zu empfangen sein (Symbolbild). Quelle: Lukas Schulze/dpa