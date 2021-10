Neuer „Rekord“ bei Spritpreisen in MV: Ein Liter Diesel kostet in Rostock unglaubliche 5,55 Euro

Rostock

Die Preise an den Tankstellen in Deutschland kennen im Moment nur eine Richtung: steil nach oben. Autofahrer müssen immer tiefer in die Taschen greifen. Inzwischen sind die Preise für Super, Diesel und Co. so drastisch gestiegen, dass viele Pkw-Besitzer eine Fahrt ins Ausland, wie Polen und Tschechien, in Kauf nehmen, um dort ihre Wagen und Kanister auf Vorrat vollzutanken.

Der Dieselpreis ist in Deutschland am Sonntag sogar auf ein Rekordhoch gestiegen. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt lag er bei 1,555 Euro pro Liter, wie der ADAC nun mitteilte. Doch nun scheint es einen weiteren „Rekord“ zu geben, der seinen Ursprung allerdings in einem technischen Fehler hat. An einer Rostocker Tankstelle an der Rövershäger Chaussee im Stadtteil Dierkow wurde „Excellium Diesel“ am Dienstag zu einem gar nicht exzellenten Preis von sage und schreibe 5,555 Euro – pro Liter und nicht pro Tankfüllung – verkauft.

Entsprechend gering war der „Andrang“ – es herrschte gähnende Leere an der entsprechenden Zapfsäule. Wieso auf der Anzeige sogar für mehrere Stunden dieser rekordverdächtige Preis aufleuchtete, ist nicht übermittelt. Am wahrscheinlichsten ist aber ein technischer Defekt. Statt der 5 sollte sie eigentlich eine 1 anzeigen.

Von Stefan Tretropp