Der neue „Polizeiruf“ aus Rostock heißt „Der Tag wird kommen“. Darin gerät Ermittlerin Katrin König in eine schwere Krise, die Ermittlungen um eine tote Frau im Stadthafen rücken fast in den Hintergrund. Und König hätte ihn womöglich sogar verhindern können. Ausgestrahlt wird der Film am Sonntag, 14. Juni.