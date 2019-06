Rostock

Bei aktuell 19 559 Studiengängen in Deutschland haben Abiturienten und Interessierte die Qual der Wahl. Noch schwieriger wird es, wenn man sich nicht nur auf ein einziges Gebiet festlegen möchte. Die Universität Rostock bietet mit dem neuen Studiengang „Medizinische Informationstechnik“ nun eine Lösung an: Wer sich nicht zwischen Informatik, Elektrotechnik und Medizin entscheiden kann, braucht das ab sofort auch nicht mehr, denn der neu entwickelte Studiengang vereint alle drei Felder.

Dr. Volker Kühn, Professor für Nachrichtentechnik an der Uni, war an der Konzeption beteiligt. Die Idee zu dem neuen Studiengang mit sieben Semestern entstand bei aktuellen Forschungsprojekten: „Wir haben gemerkt, dass Nachwuchs mit medizinischen Fachkenntnissen in der Informatik schwer zu finden ist.“ Deshalb habe man sich entschlossen, diese Spezialisten selbst auszubilden. Das war vor drei Jahren, seit Anfang Juni ist der Studiengang nun akkreditiert – sehr zur Freude der Wirtschaft.

Studiengang soll fehlende Schnittstelle bilden

Ein Problem ist die Kommunikation zwischen den Fachleuten, schildert Kühn: „Wenn Ingenieure mit Medizinern reden, treffen zwei Sprachen aufeinander.“ Da eine Brücke zu bauen, sei zu einem der Hauptziele des Studiengangs erklärt worden: Ingenieuren soll der Fachjargon und der Klinik-Alltag der Mediziner näher gebracht werden. „Die Studenten sollen wissen, wofür sie eigentlich die Geräte entwickeln“, sagt Kühn. Björn Butzin, wissenschaftlicher Mitarbeiter, ergänzt: „Natürlich haben auch die Mediziner wenig technische Expertise, weil sie wenig Zeit haben, sich damit zu beschäftigen.“ Die Schnittstelle zwischen den beiden Welten fehle einfach.

„Diese Symbiose aus Hardware, Software und medizinischen Inhalten ist deutschlandweit einmalig“, zeigt sich Kühn stolz. Die Anwendungsgebiete reichten von der Programmierung von Apps bis hin zur Entwicklung von Sensoren, sodass sich die Studenten in dem Bereich spezialisieren könnten, der ihnen Spaß macht.

Inhalte aus Informatik, Elektrotechnik , Medizin

Trotz allem sei es ein Ingenieur-Studiengang, betont Kühn. „Man muss schon Spaß an Technik und Mathematik haben. Es wird ein ordentliches Maß an Theorie vermittelt“, so Kühn. Das Studium sei für Leute interessant, die sich nicht für ein reines Ingenieurstudium entscheiden würden, aber die Anwendung in der Medizin so spannend fänden, dass sie diesen Teil dann doch mitmachen.

Der Bachelor soll zunächst Grundlagen vermitteln: „Wie programmiere ich? Wie baue ich eine Schaltung? Dazu kommen dann aus der Medizin Anatomie, Physiologie und die Praktika in der Uniklinik“, zählt Kühn auf. Das Ziel sei, einen Studenten auszubilden, der den medizinischen Fachjargon beherrsche, sich im Klinik-Alltag auskenne und trotzdem die Grundlagen eines Ingenieurs in der Informationstechnik habe. Im anschließenden Masterstudiengang solle dann eine Spezialisierung erfolgen.

Vereinfachte Operationen möglich

Im Studium sollen die Studenten sich auch damit beschäftigen, wie Operationen durch Weiterentwicklungen in der Technik vereinfacht werden können. „In einem OP-Saal hat der Arzt nur einen Monitor im Blick, auf dem die Bilder der Endoskopie-Kamera zu sehen sind, nicht aber die Werte der anderen Geräte, mit denen er gerade hantiert. Diese kann er auch meist nicht selbst verändern“, erklärt Butzin eine der Problemstellungen. „Unser Ziel ist es, alle relevanten Daten auf den einen Monitor zu bringen und die Bedienung sämtlicher Geräte mit wenigen Schaltern möglich zu machen.“

„Die Vernetzung der Geräte hört nicht im OP auf. Krankenhäuser sind natürlich auch daran interessiert, die Daten für die Abrechnung und die Dokumentation weiterzuverarbeiten“, ergänzt Kühn. Aber auch für die medizinische Forschung seien elektronische Patientenakten äußerst wichtig. Auch hier soll die Technik weiterentwickelt werden – mit und von den Studenten.

Für Interessierte: Der Studiengang ist örtlich zulassungsbeschränkt, eine Bewerbung für einen Platz ist bis zum 15.07.2019 online über www.uni-rostock.de möglich. Wer sich nicht sicher ist, ob der Studiengang das Richtige ist: Auch eine Beratung bei der allgemeinen Studienberatung im Student Service Center ist möglich. Der anschließende Masterstudiengang wird zurzeit konzipiert, ein durchgängiges Studium wird möglich sein.

Jana Schubert