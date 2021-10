Rostock

Der Schulelternrat der Hansestadt hat einen neuen Vorstand gewählt. Vorsitzende bleibt weiterhin Doreen Hartwig, ihre Stellvertreter sind Frank Kaewert und Kay Czerwinski. Der Vorstand wird durch weitere neun Mitglieder komplementiert.

Vorgenommen haben sie sich viel: Schwerpunkte der Arbeit des neuen Vorstandes sollen die Meisterung der Herausforderungen der Pandemie und des Lehrermangels, die Umsetzung der Digitalisierung der Schulen in Rostock, die mangelnde Schulreinigung, die Schulessensversorgung, Inklusion und die Berufsorientierung sein. Neben der Schaffung eines aktiven Netzwerkes aller Elternvertreter sämtlicher Schulen in Rostock, will der Vorstand auch die bestehende enge Zusammenarbeit mit dem Stadtschülerrat ausbauen.

Der Stadtelternrat unterstütze die Forderungen des Landeselternrates Mecklenburg-Vorpommern für eine vollumfängliche, nachhaltige und ausreichende finanzielle Ausstattung des Bildungsministeriums.

„Nur ein mit allen notwendigen finanziellen Mitteln ausgestattetes Bildungsministerium wird die enormen Herausforderungen der Pandemiebewältigung, der dringend notwendigen Lehrergewinnung und die Umsetzung der Digitalisierung ermöglichen“, heißt es vonseiten des Elternrates. Deshalb müssten die neuen Abgeordneten des Landtages ihrer persönlichen Verantwortung gerecht werden und dafür Sorge tragen, dass diese Mittel zur Verfügung gestellt würden.

Elternrat will gegen dreckige Schulen vorgehen

„Auch die Vertreter der Rostocker Schulen sehen die Gefahr eines systematischen Versagens der Bildung, bei nicht ausreichender Finanzierung der Bildung als Ganzes“, teilen die neuen Vertreter weiter mit.

Der Stadtelternrat vertritt die Interessen der Eltern von mehr als 15 000 Schülern an allen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in kommunaler und freier Trägerschaft der Hansestadt Rostock. Er trifft sich einmal im Monat an wechselnden Schulen der Stadt, vorbehaltlich pandemischer Einschränkungen.

Das nächste Treffen findet am 23. November in der Kooperativen Gesamtschule Südstadt um 19.30 Uhr zum Thema „Reinigung an Schulen“ mit Gästen der Innung für Gebäudereiniger und der Bürgerschaft statt. Der Stadtelternrat ist unter stadtelternrat@rostock.de erreichbar.

Von OZ