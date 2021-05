Neues Ärztehaus in Warnemünde: Mieter unterstützen Vorhaben

Warnemünde

Das Zahnmedizinische Versorgungszentrum in der Warnemünder Werftallee ist der Anlaufpunkt für knapp 5000 Patienten im Rostocker Norden. Doch dabei soll es nicht bleiben. „Wir haben den Standort an der Werftallee 2017 übernommen, weil wir dort Potenziale für eine Expansion gesehen haben“, sagt der Ärztliche Leiter René Wohlfahrt. Und die Erweiterung soll am besten schnell Formen annehmen. Über eine Bauvoranfrage für ein Ärztehaus hat der Ortsbeirat bereits positiv beschieden. Wie es nun weitergeht, hängt auch von den Entwicklungen rund um das derzeitige Versorgungszentrum ab.

Zwei Eingänge bietet das ehemalige Werftgebäude in der Warnemünder Werftallee. Einer führt direkt zu den fünf Zahnärzten der Zahnmedizinischen Versorgungszentrum GmbH (ZMVZ) um den geschäftsführenden Gesellschafter René Wohlfahrt, ein weiterer führt ins Dentallabor Dinse. Beide Unternehmen nutzen die direkte Nähe zueinander, um Arbeitsprozesse zu beschleunigen und den Patienten so schnell und fachgerecht Hilfe anbieten zu können.

Eine gelungene Kooperation

„Das ist sowohl für die Forschung als auch diverse Arbeitsprozesse sehr hilfreich. Wir müssen etwa keinen Boten bezahlen, um Implantate im ZMVZ abzugeben. Wir können diese einfach schnell rüberbringen“, sagt Christoph Dinse, der gemeinsam mit seinem Vater die Geschicke des Dentallabors leitet. Reparaturen, Beratungen und Co. seien so deutlich schneller möglich.

Aktuell müssen sich beide Unternehmen jedoch noch mit den Gegebenheiten des ehemaligen Werftgebäudes arrangieren, die den Anforderungen der heutigen Zeit zum Teil nicht mehr gerecht werden. Die Hoffnung: ein Neubau, der sich den Bedürfnissen beider Unternehmen anpasst.

Ein Neubau aus Bedarf

Denn vor allem die Hygiene- und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen hätten sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert, sagt René Wohlfahrt. „Derzeit grenzt unser Wartebereich direkt an die Anmeldung. Datenschutz ist in diesem Falle nur sehr schwer zu gewährleisten.“ Aktuell praktizieren die fünf Zahnärzte des Zentrums auf knapp 270 Quadratmetern. Zu wenig, vor allem mit Blick auf Expansionsplanungen des ZMVZ. „Wir brauchen mehr Büros und Beratungszimmer. Es wäre toll, wenn man die Räume und die Versorgung des Gebäudes an den Bedarf anpassen könnte.“

René Wohlfahrt ist der Leiter des Zahnärztlichen Versorgungszentrums Warnemünde. Quelle: Moritz Naumann

Wohlfahrt sei gemeinsam mit dem Inhaber der Fläche, Matjaz Markelj von der Berliner Firma Genesis Dritte Immobilien GmbH, die treibende Kraft für den Neubau. „Wir wollen das. Wir brauchen mehr Fläche, um noch bessere Leistung anbieten zu können.“ Derzeit gibt es zwei mögliche Varianten: Auf einer Fläche von insgesamt circa 1900, beziehungsweise 3400 Quadratmetern Nutzfläche sehen diese Büros und Arztpraxen in einem viergeschossigen Gebäude vor. Die Baukosten betragen je nach Umsetzung geschätzte 1,2 bzw. 2,2 Millionen Euro.

Großes Plus: Infrastrukturelle Anbindung

Welche Fachrichtungen und Unternehmen sich jedoch über die bestehenden hinaus dort ansiedeln könnten, liege nicht in der Hand von Réne Wohlfahrt, den Dinses oder dem Besitzer Matjaz Makelj. „Das ist dann Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung. Die entscheidet über den Bedarf in der Umgebung.“

Der Vorsitzende des Seniorenausschusses vom Warnemünder Ortsbeirat, Ekkehard Romeike, kritisierte die Planungen in der Berichterstattung vom 7. April als zu dezentral für die Bürger des Seebades. Dies kann Wohlfahrt nicht nachvollziehen. „Wir sind infrastrukturell sehr gut angebunden. Wir haben die S-Bahn, Parkplätze und Bushaltestellen direkt vor der Tür.“ Dies seien beste Voraussetzungen für seine Patienten. „Das Durchschnittsalter liegt bei über 60 Jahren. Und viele kommen auch nicht nur aus Warnemünde, sondern auch aus dem Umland zu uns“, sagt der 38-Jährige.

Container als Übergangslösung?

Tatsächlich steht ein Drittel des U-förmigen Gebäudes bereits seit über zehn Jahren leer. „Zuletzt war dort die Arbeitsmedizin der Werft aktiv“, sagt Rainer Dinse. Man habe ein Auge auf den Trakt und lüfte ab und an, damit der Leerstand sich nicht negativ auf die Bausubstanz und Räume der ansässigen Unternehmen auswirkt.

Dass ein Neubau und auch die Überbrückung einer solchen Maßnahme bereits recht fortgeschrittene Gedanken sind, macht Wohlfahrt deutlich. Denn man habe sogar schon einige Ideen durchgespielt, wie man die Sanierungs- oder Bauphase überbrücken könnte. „Wir können uns eine Container-Lösung vorstellen“, sagt René Wohlfahrt.

Warten auf die Stadt

Nur wann, wie und ob es überhaupt mit den Planungen weitergeht, sei noch unklar. „Der Inhaber wartet nun auf Zuarbeit der Stadt. Letztendlich ist das Unterfangen auch davon abhängig, was diese rund um das Weftgelände plant.“ Klar ist jedoch: Sowohl das ZMVZ als auch das Dentallabor Dinse planen langfristig in der Werftallee.

Von Moritz Naumann