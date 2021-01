Rostock

Das Institut für Windtechnik, Energiespeicherung und Netzintegration (IWEN) arbeitet zukünftig eng mit der Universität Rostock zusammen. Am Donnerstag wurde das Forschungsinstitut mit Sitz im ehemaligen Zollfahndungsamt von Uni-Rektor Wolfgang Schareck offiziell zum sogenannten An-Institut der Universität ernannt. Schareck übergab den Initiatoren die Ernennungsurkunde.

„Ein Forschungsinstitut kann erst einmal jeder gründen. Die Anerkennung als An-Institut ist etwas ganz Besonderes und ein schönes Ereignis für uns“, betont Mitbegründer Uwe Ritschel, Inhaber des Lehrstuhls für Windenergietechnik an der Universität Rostock. Grundsätzlich sei ein An-Institut einem Universitätsinstitut fachlich gleichgestellt. „Hier können Seminare gehalten und Doktoranden betreut werden“, erklärt der Professor. „Allerdings ist es wirtschaftlich unabhängig. Das heißt, dass wir unter anderem eine unabhängige Finanzierung haben und uns selbst um Forschungsmittel kümmern.“ Es gebe einen Kooperationsvertrag mit der Universität, die eine enge Zusammenarbeit und das Teilen von Ressourcen ermöglichen.

Kooperation ist „Ritterschlag“

Ein An-Institut, das sich mit dem Thema Windenergie befasst, gebe es im Nordosten nicht – vergleichbare Einrichtungen befänden sich im Westen der Bundesrepublik. „Daher haben wir die Idee verfolgt, so etwas auch in Rostock zu haben. Hier haben viele Themen einen regionalen Bezug“, so Ritschel. Konzepte wurden erstellt, mit Projekten wurde die Finanzierung sichergestellt. Vor einem Jahr wurde das Institut schließlich gegründet. Es fördert die Forschung und Lehre auf dem Gebiet der regenerativen Energien, Speicherung und nachhaltigen Energieversorgung sowie den Technologietransfer an der Universität Rostock. Erste Projekte beschäftigen sich mit der Vermessung von Windenergieanlagen und der Herstellung und Weiterverarbeitung von Wasserstoff aus Windstrom. Zukünftig wird es eng mit dem Lehrstuhl für Windenergietechnik der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik zusammenarbeiten.

„Die jetzige Kooperation mit der Uni ist für uns ein Ritterschlag“, sagt der zweite Initiator Carlo Schmidt. Schmidt ist zudem Geschäftsführer der Firma „Wind-projekt“, die im selben Gebäude Büroräume hat. „Für uns ist das ein ganz wichtiger Meilenstein, nach vorne zu gehen mit der erneuerbaren Energie Windtechnik. Wir wollen den Wind zähmen, wir wollen mehr aus dem grünen Strom hier vor Ort machen“, so der Experte.

Zugewinn für Forschung und Lehre

Uni-Rektor Wolfgang Schareck beschreibt den Weg vom Institut zum An-Institut als „komplizierten Vorgang“. Es werde sehr kritisch geguckt, ob ein Forschungsinstitut ein Zugewinn für das Lehr- und Forschungsangebot der Fakultäten ist. Die Fakultäten für Maschinenbau und Schiffstechnik sowie für Informatik und Elektrotechnik haben ihre Zustimmung gegeben. „Ein großes Thema an der Universität ist es, die Energietechnologie voranzutreiben“, so der Rektor. „Eine solche Entwicklung ist nur möglich in einer Stadt, die sich entsprechend entwickelt und Unternehmungen unterstützt. Ich sehe das auch im Zusammenhang mit dem Ocean Technology Center.“

Schritt in Richtung Wasserstoffregion

Auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen begrüßt das Engagement. Es sei wichtig, sich der Nachhaltigkeit zu widmen und in diese Richtung zu forschen. „Das Institut ist großartig, muss aber noch wachsen. Dass wir das universitär unterstützen, hat eine gute Signalwirkung.“ Der Oberbürgermeister freut sich, dass das An-Institut seinen Standort in Rostock-Warnemünde hat. „Ich hoffe, dass das ein Schritt in Richtung Wasserstoffregion ist.“

Geleitet wird die Forschungseinrichtung ab Februar von Ralf Tschullik. Die Arbeit mit erneuerbaren Energien sei die Zukunft. „Wir sind das Bundesland mit den meisten erneuerbaren Energien“, betont er. „Jetzt geht es darum, dezentral vor Ort Wertschöpfung zu generieren. Wir wollen helfen, eine Wasserstoffwirtschaft im industriellen Herzen des Landes mit Rostock als Basis aufzubauen.“

Von Katharina Ahlers