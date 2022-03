Neues Bauland in Rostock: Meldeschluss für Wohngebiet Kiefernweg naht – so geht es danach weiter

Rostock

Im Biestower Kiefernweg rollen die Bagger. Die Erschließung des künftigen Wohngebietes läuft auf Hochtouren, künftige Straßen sind bereits zu erkennen. Auf dem 31 Hektar großen Gelände will die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro hunderten Menschen ihren Traum vom Eigenheim erfüllen. Noch bis Mittwoch, den 3. März, können sich Interessenten unverbindlich melden. Das funktioniert per E-Mail an die Adresse ig@wiro.de oder telefonisch über die Nummer 0381 / 45 67 22 03. Angegeben werden müssen Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

„Wir haben jetzt die Parzellierung abgeschlossen. Damit steht fest, dass wir 221 Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser verkaufen können“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn. Deren Größe solle zwischen 500 und 1000 Quadratmetern liegen. Auch eine Kita ist Teil des Bebauungsplanes. Zudem sei auf dem Areal noch Platz für einige Reihenhäuser vorgesehen. Ob die Wiro selbst oder ein anderes Unternehmen diese baut sei laut Klehn aber derzeit noch offen.

Das Interesse an dem neuen Wohngebiet ist groß. Seitdem bekannt wurde, dass die Wiro im Kiefernweg Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser anbieten wird, wächst die Liste der Interessenten stetig. Deren Zahl sei bereits jetzt um ein Vielfaches höher als die Zahl der Grundstücke. Deshalb sei nun das End-Datum für die Interessenbekundungen festgelegt worden. „Bis spätestens Ende März werden alle, die auf der Liste stehen, Post bekommen“, kündigt Klehn an. In den Schreiben würde dann nicht nur über die Größen der angebotenen Grundstücke und deren Preise informiert. Sondern auch darüber, mit welchem Verfahren diese vergeben werden.

Die Erschließung vom ersten Teil des Baugebietes soll im Sommer dieses Jahres abgeschlossen sein. Das bedeutet, dass ein Teil der künftigen Häuslebauer noch in diesem Jahr loslegen kann. Bis Frühjahr 2024 soll dann in insgesamt fünf Schritten die Erschließung der kompletten 31 Hektar fertig sein.

Von Claudia Labude-Gericke