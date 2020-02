Neues Behördenzentrum in Rostock: Kommt nun doch ein Parkhaus?

Zum 30. Mal öffnet am 26. Februar die Ostseemesse. Fünf Tage lang können sich Besucher in der Hansemesse in Rostock über die neuesten Trends unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Haushalt, Lebensmittel, Einrichtung, Garten und Tourismus informieren. Die Veranstalter erinnern sich an einige Kuriositäten.