Neues Buga-Büro: Was im Rostocker „Oval Office“ entschieden wird

Der amerikanische Präsident hat eins – und Rostock jetzt auch. Doch im „Oval Office“ der Hansestadt geht es nicht um Weltpolitik, sondern um die geplante Bundesgartenschau (Buga) 2025. Matthias Horn und Renate Behrmann sind als Buga-Beauftragte dafür zuständig, die Weichen zu stellen, damit aus den Visionen für das Rostocker Oval rund um die Warnow innerhalb weniger Jahre Realität wird.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) war vor seinem Amtsantritt skeptisch, ob das Buga-Erbe seines Vorgängers Roland Methling Fluch oder Segen für die Hansestadt wird. „Jetzt haben wir aber einige Hindernisse und damit meine Bedenken aus dem Weg räumen können und ich stehe hundertprozentig hinter einer Buga in Rostock“, so Madsen.

105 Millionen Euro Förderung von Bund und Land

Fördermittelgeber beim Bund und im Land hätte er überzeugt, insgesamt 105 Millionen für Stadtentwicklungsprojekte im Zusammenhang mit der Gartenschau bereitzustellen. „Was mir in Berlin und Schwerin gelang, muss doch auch mit den Rostockern klappen“, spielte Madsen darauf an, dass er auch am Austragungsort Begeisterung für das Großprojekt wecken will und muss.

„Wir werden hier in Zukunft keine Olympischen Spiele herbekommen. Die Buga ist für uns eine einmalige Chance – für die Stadtentwicklung, aber auch für deutschlandweite Werbung“, sagte er. Mit Hilfe der Blumenschau könne man Besuchern aus aller Welt zeigen, wie toll sich Rostock entwickelt.

Brückenpläne gab es schon 1975

„Außerdem beenden wir damit Pläne, die es schon in den 70er-Jahren für Rostock gab“, sagte der OB und zeigte wie zum Beweis einen alten Generalplan für die Hansestadt, der aus dem Mai 1975 stammt und zwischen dem Stadthafen und Gehlsdorf schon eine Brücke über die Warnow vorsieht.

Genau die soll auch das Herzstück der Bundesgartenschau werden. „Nach aktuellen Planungen wird sie rechtzeitig fertig“, sagte Madsen. Sollte die Warnowquerung aber im April 2025 noch nicht komplett über die Warnow reichen, fände er das auch nicht schlimm – weil sie etwas Nachhaltiges für Rostock ist. „Wir bringen die Menschen schon übers Wasser. Notfalls in Paddelbooten oder in welchen mit Motor, aber dann nur elektrisch betrieben“, so der Oberbürgermeister augenzwinkernd.

Knapper Zeitplan braucht gutes Management

Am Mittwoch begrüßte Madsen Jochen Sandner in der Hansestadt. Der Chef der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft ist zuversichtlich, dass Rostock alle Vorhaben wie geplant umsetzen kann. „Ob Heilbronn, Erfurt oder Mannheim – bei vielen Bundesgartenschauen war oder ist das Zeitfenster bis zur Fertigstellung knapp. Aber mit gutem Management, einer starken Verwaltung und klaren Strukturen ist es machbar“, so Sandner.

Der DBG-Chef hofft, dass sich auch die Rostocker Stadtpolitik erneut zu dem Großprojekt bekennt. Schließlich hatte sich die Bürgerschaft nach einem ersten positiven Votum zur Buga-Bewerbung im Jahr 2018 noch einen Notausstieg vorbehalten: Mit der Kenntnis genauerer Fördersummen, Kosten und Zeitabläufe soll in diesem Jahr eine Leitentscheidung zur Buga getroffen werden. „Wenn es nach mir geht, könnten wir den Beschluss sofort fassen“, zeigte sich Madsen überzeugt.

„Wenn die Bürgerschaft aber noch konkretere Planungen will, dann müssen wir den Büros auch noch etwas Zeit geben und dann wird es eben erst im Herbst etwas mit dem Beschluss“, ergänzte der OB. „An einigen wenigen Monaten soll es von unserer Seite aus auch nicht scheitern“, spielte Sandner darauf an, dass bisher noch kein Vertrag zwischen der Hansestadt und der Bundesgartenschaugesellschaft zur Ausrichtung der Buga 2025 geschlossen wurde.

Nachhaltigkeit wichtiger als schwarze Null in der Bilanz

Dass eine Buga in Rostock ein Erfolg wird, davon zeigte sich Sandner überzeugt. Er berichtete davon, dass bei der vergangenen Gartenschau in Heilbronn mit 2,3 Millionen Besuchern mehr Menschen gekommen seien als erwartet. „In Koblenz lagen wir zum Beispiel auch deutlich über unseren Schätzungen, auch in Schwerin waren mehr Besucher da als erwartet“, so Sandner. Gegenbeispiele gebe es natürlich auch: So hätte die Buga in Hamburg das gesteckte Ziel deutlich verfehlt.

Für Rostock werden nach aktuellem Stand 1,7 Millionen Besucher erwartet. Madsen stellte aber noch einmal klar, dass für ihn bei den Kosten der Buga-Durchführung eine schwarze Null am Ende nicht das Hauptziel sei. „Wir sollten uns vielmehr fragen, was für die Stadt der Mehrwert ist. Und wir bekommen ja Investitionen, die bleiben, und haben allein dadurch einen Zugewinn“, so der OB. Nach aktueller Lage müsse die Stadt für die Durchführung der Gartenschau im schlimmsten Fall mit maximal 15 Millionen Euro haften.

