Güstrow

Der Landkreis wird in neuem Glanz erstrahlen – zumindest was sein Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit betrifft. Ein sogenanntes Corporate Design ist in Planung, das den Kreis einheitlich, modern und unverwechselbar erscheinen lassen soll.

Um was handelt es sich dabei genau?

Ein Corporate Design ist ein gesamtes sowie einheitliches Erscheinungsbild, dass vorrangig die Gestaltung der Kommunikationsmittel betrifft. Auf den Landkreis bezogen bedeutet, dass alles einen Look hat: der Internetauftritt aller Ämter und Institutionen des Kreises, Druckerzeugnisse sowie Veröffentlichungen. Ein neues Kreislogo, ein neuer Leitspruch und ein neues Farbschema werden innerhalb der Entstehung des Corporate Designs entworfen. „Wir suchen im Rahmen eines Wettbewerbs ein Gesamtpaket, dass die drei Grundelemente vereint. Daraus soll später das neue Design insgesamt gestaltet werden“, informiert Michael Fengler, Sprecher des Landkreises.

Wozu wird das Design erneuert?

Bisher trete der Landkreis Rostock auf seinen Kommunikationsmitteln weder einheitlich noch wiedererkennbar auf, heißt es aus dem Büro des Landrats. In den vergangenen Jahren seien immer neue Formen, Farben und Gestaltungen hinzugekommen. Auch aus den Vorgängerkreisen Güstrow und Bad Doberan seien immer noch einzelne Elemente zu finden. Das neue Corporate Design solle die Zusammengehörigkeit und Eigenständigkeit des Landkreises betonen, ihn richtig erkennbar machen: Ob auf Behördenschreiben, Flyern, Plakaten und sonstigen Publikationen, im Internet und in den sozialen Medien, bei Veranstaltungen oder offiziellen Anlässen, auf Messen und wenn der Landkreis für sich wirbt. „Wir wollen damit auch Lust auf unseren Kreis machen und Aufmerksamkeit erringen“, teilt Fengler mit.

Fakt ist: Entstanden ist der Kreis aus der Kreisgebietsreform – und er wächst zusammen. „Das übrigens im doppelten Sinne: Aus zwei Vorgängerkreisen wird immer mehr einer und aus eigener Kraft wächst er in Wirtschaft, Bevölkerung und Kultur. Damit das so bleibt, wollen wir auch mehr Menschen fürs Leben und Arbeiten in der Region gewinnen“, ergänzt der Sprecher.

Wann soll es losgehen – und wann fertig sein?

Der Wettbewerb um die drei Grundelemente läuft noch bis zum 30. September. Die Jury, die sich aus dem Kreistagspräsidenten sowie dem -präsidium, dem Landrat, fünf Mitarbeitern der Kreisverwaltung, zwei Designexperten und vier Einwohnern des Kreises zusammensetzt, tagt dann am 17. Oktober und kürt den besten Entwurf. „Für die Jury suchen wir im Übrigen noch Einwohner ab 16 Jahren. Bewerben kann man sich unter presse@lkros.de. Das Los entscheidet“, berichtet Fengler.

Im kommenden Jahr soll das gesamte Corporate Design auf Grundlage des Siegerentwurfs gestaltet werden. Wer damit beauftragt wird, entscheidet eine noch ausstehende Ausschreibung. Zum 10. Geburtstag des Landkreises Rostock Anfang September 2021 soll das neue Design schließlich an den Start gehen.

Wettbewerb um das neue Design Der Landkreis Rostocksoll bis zu seinem 10. Geburtstag ein neues Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit bekommen. Das sogenannte Corporate Design (CD) soll vereinheitlicht, modernisiert und unverwechselbar gestaltet werden. Dazu ist zunächst ein Wettbewerb für die Grundelemente des neuen Auftritts geplant: das Logo, den Leitspruch und das Farbschema. Der Gewinner des Wettbewerbs erhält 4000 Euro. Die Wettbewerbsausschreibung findet sich auf der Internetseite www.landkreis-rostock.de/Corporate_Design.

Wer kann am Wettbewerb teilnehmen?

Der Wettbewerb ist öffentlich. Teilnehmen kann jeder der sachkundig ist und ein fachgerecht erstelltes und nutzbares Paket aus Logo, Leitspruch und Farbschema einreichen möchte.

Zu gewinnen gibt es im Übrigen mehr als nur die Grundlage des Designs zu liefern: Der erste Platz ist mit 4000 Euro dotiert, der zweite mit 2500 Euro und der dritte mit 1500 Euro. 1000 Euro bekommt jeweils der Viert-, Fünft-, und Sechstplatzierte.

Gibt es bereits Vorstellungen, wie das Design aussehen soll?

Es gebe nur eine Einschränkung, wie Fengler mitteilt: „Es sollte keine Welle als Logo eingereicht werden. Der Landkreis Rostock ist so viel mehr als Gewässer. Wir sind sehr gespannt auf die Entwürfe.“ Hinweise zur Entwicklung des Kreises, grundlegende Planungen und Konzepte aus Kreistag und Verwaltung sowie Material aus der Öffentlichkeitsarbeit werden den Teilnehmern des Wettbewerbs gern zur Verfügung gestellt.

Was kostet das Ganze?

65 000 Euro sind im Haushalt über einen Zeitraum von zwei Jahren für das Corporate Design und damit verbundene Aufgaben eingeplant. Eine Investition, die sich lohne. Immerhin werde der Landkreis das neue Erscheinungsbild anschließend über einen langen Zeitraum nutzen.

Mehr zum Autor

Von Maria Baumgärtel