Neues Festival am Strand von Warnemünde: Sparkasse holt viele Stars nach Rostock

Rostock

Fünf Jahre ist es mittlerweile schon her, da wurde der breiteste Sandstrand der Ostsee zur Konzert-Arena: Zehntausende feierten in Warnemünde mit dem NDR eine großen Open Air-Party.

Nach der langen Pause sollen die Stars nun endlich an den Strand zurückkehren – dieses Mal mal auf Einladung der Rostocker OstseeSparkasse. Die größte Bank Mecklenburgs plant Ende Juli ein neues Star-Spektakel an der Küste. Welche Künstler dann auftreten werden – darüber können die Rostocker noch mitreden.

Lotterie macht es möglich

Möglich macht das Fest das „PS-Sparen“, die Lotterie der deutschen Sparkassen. „Jedes Los bei der PS-Lotterie kostet fünf Euro. Vier Euro davon werden für den Käufer angespart, 75 Cent gehen in die eigentliche Verlosung, 25 Cent von jedem Los fließen in regionale Projekte – in den Sport zum Beispiel“, erklärt Ronny Susa, bei der Ospa verantwortlich für die Festival-Planung. Und: Die PS-Lotterie veranstaltet drei Sonderziehungen pro Jahr: „Im Sommer findet die immer im Rahmen einer großen Party statt.“ Autos werden dann unter den Sparkassen-Kunden verlost.

Mit der Idee, die Sonderziehung und die Party nach Rostock zu holen, spielt die Ospa schon seit ein paar Jahren: „Jede Sparkasse kann sich darum bewerben“, so Susa. Für 2020 erhielt die Rostocker Bank nun den Zuschlag. „Unserer Konzept hat die Lotterie-Gesellschaft überzeugt. Denn eine Sonderziehung samt Konzert am Meer – das gab es noch nie.“

Vier Stars auf der Bühne

In der Ospa-Zentrale wird seit dem Zuschlag an dem Konzept für das Festival mit dem Arbeitstitel „Ospa-Ostsee-Open Air“ gearbeitet. Fest steht bereits das Datum: Die Sparkasse und die Tourismuszentrale haben sich auf den 24. Juli geeinigt – den vorletzten Freitag der Sommerferien. Und wie schon 2015 der NDR, rechnet auch die Ospa mit Zehntausenden Besuchern am Strand. Freien Eintritt wird es aber vermutlich nicht geben können: „Wir wollen die Eintrittskarten aber für um die 20 Euro anbieten. Dafür bekommen die Besucher aber nicht nur zwei, drei Titel je Künstler zu hören – sondern jeweils komplette Konzerte, eineinhalb Stunden je Star“, so Susa.

Vier Auftritte sind für das Open Air geplant. Nur, wer auf der Bühne stehen wird, das kann die Ospa noch nicht sagen: „Das ist noch offen. Wir verhandeln noch mit verschiedenen Musikern und Agenturen.“ Es laufe aber auf deutschsprachige Künstler hinaus, auf angesagte und bekannte Stars. „Wir selbst können uns da viele Namen vorstellen“, erklärt Susa.

Ospa sucht Ideen

Um wen sich die Sparkasse für ihr Festival besonders bemühen soll – darüber können die Rostocker nämlich mitreden: „Wir befragen derzeit schon unsere Mitarbeiter bei einer kleinen internen Abstimmung.“ Mark Forster steht auf der Liste, ebenso Max Giesinger, Michael Schulte, Revolverheld, Lea, Wincent Weiss, Juli und viele mehr. „Bei unseren Kollegen liegt Mark Forster vor Revolverheld und Johannes Oerding weit vorne.“ Bei einer Online-Abstimmung der OZ können nun auch die Rostocker ihre Meinung sagen.

Drei Stars will die Ospa an die Küste holen. Den vierten Auftritt sollen Musiker aus der Region gewinnen können: „Wir denken über einen Wettbewerber für Nachwuchstalente aus MV nach, die sich dann vor Tausenden Menschen und der schönsten Konzert-Kulisse der Welt präsentieren können“, sagt Susa.

Details in den kommenden Wochen

Nähere Details zum Open Air – etwa, wo es die Karten zu kaufen geben wird, ob Sonderzüge der S-Bahn eingesetzt werden und wie viele Besucher genau erwartet werden, will die Ospa in den kommenden Wochen bekannt geben. „Erstmal bemühen wir uns jetzt um die Künstler. Das soll ein Fest für alle Rostocker und das ganze Land werden“, so Susa.

