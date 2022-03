Neues Feuerwehrgeräte- und Dorfgemeinschaftshaus für  Vietow

Vietow

Der Sanitzer Ortsteil Vietow soll ein neues Feuerwehrgeräte- und Dorfgemeinschaftshaus bekommen. Mehr als 700 000 Euro sollen in den kombinierten Neubau investiert werden. „Der jetzige Bau entspricht nicht mehr der DIN-Norm. Außerdem liegen wir im Einzugsbereich der A20 – da müssen wir gut aufgestellt sein“, sagt Bürgermeister Enrico Bendlin. Der alte Bau wird komplett abgerissen und durch einen neuen ersetzt. Das Dorfgemeinschaftshaus soll Treffpunkt für Jung und Alt werden. Rund 240 Menschen leben in Vietow. Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Von Stefanie Adomeit