Neues Fitnessstudio in Roggentin eröffnet

Roggentin

Es war unerwartet und spontan – aber Karsten Luther hat auch diese Herausforderung angenommen. Am Wochenende eröffnet der 34-Jährige sein siebtes Sportstudio im Landkreis – dieses Mal in Roggentin in der Mielestraße. „Ich bekam am 2. Januar Anrufe von Mitgliedern des ehemaligen Studios, dass es nicht mehr aufmacht“, sagt er. Der vorherige Besitzer ging fast in die Insolvenz. Trotz Protests seiner Frau, entschied sich Luther dafür, das Fitnesscenter zu übernehmen.

„Mehr als 20 Jahre war hier ein Fitnessstudio in der ehemaligen Ausstellung für Miele-Geräte“, sagt Karsten Luther. Nun hat er die Räume übernommen und es nach dem Konzept von Fit+ umgestaltet. Heißt: Es gibt keine Sauna mehr, die Sitzecke mit Tresen ist verschwunden und die täglichen Sportkurse finden nicht mehr statt. Dafür kann hier nun rund um die Uhr trainiert werden und der Mitgliedsbeitrag ist gesunken. „Ehrenamtler, Schüler und Helferberufe wie Krankenschwestern oder Feuerwehrleute trainieren für 20 Euro im Monat“, sagt Karsten Luther. Für den Familientarif zahlt eine bis zu fünfköpfige Familie, die in einem Haushalt lebt, 30 Euro pro Monat.

Zur Eröffnung wird Smart mit Elektroantrieb verlost

Am Sonnabend und Sonntag ist feierliche Eröffnung des Studios. Von 10 bis 16 Uhr stellt Karsten Luther allen Sportbegeisterten das neue Konzept in den alten Räumen vor. Bei der Tombola gibt es für drei Monate einen Smart mit Elektroantrieb zu gewinnen. „Sonntagnachmittag wird der Gewinner dann bekanntgegeben“, sagt der Sportler.

Der Maler hat dem Studio schon einen neuen Anstrich verpasst. Die Geräte stehen noch vom Vorgänger. Nun fehlt nur noch der Elektriker. „Der sollte schon längst hier gewesen sein, ist aber wegen Corona ausgefallen“, sagt Karsten Luther. Denn der Zugang für die Mitglieder rund um die Uhr wird mit einem QR-Code ermöglicht.

„Die Atmosphäre hier ist sehr familiär“

Da viele Mitglieder die vorherigen Kurse gern genutzt haben und die Räume vorhanden sind, sollen zukünftig auch hier von Montag bis Donnerstag Sportkurse stattfinden. Es ist dann das einzige Fit+ Studio mit diesem Angebot. „Die Atmosphäre hier ist sehr familiär“, sagt Karsten Luther. Er hofft, dass zukünftig auch viele Mitglieder aus dem umliegenden Industriegebiet zum Sport kommen. „In den USA ist es gang und gäbe, dass Firmen ihren Mitarbeitern Sport zur Gesunderhaltung ermöglichen“, sagt Karsten Luther.

Von Stefanie Adomeit