Rostock/München

Die Zukunft der Landwirtschaft – sie gehört den Robotern. Und wie das aussehen kann, davon hat Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sehr genaue Bilder: Unkrautvernichter brauchen die Bauern nicht mehr – stattdessen huschen kleine Roboter über die Äcker und hacken alle unerwünschten Gewächse um. Aus der Luft erfassen zeitgleich Drohnen, welche Pflanzen Dünger und Wasser brauchen. Ein Vision, die schon bald wahr werden soll – mit Technologie aus Rostock.

Der bayerische Minister und seine Schweriner Kollegin Bettina Martin (SPD) haben am Montag den Startschuss für ein neues, einzigartiges Forschungszentrum gegeben – die Fraunhofer-Einrichtung für Smart Farming. In der Hansestadt und in Freising bei München sollen neue digitale Anwendungen für eine nachhaltigere, effizientere und sauberere Landwirtschaft entwickelt werden.

Sensoren sollen Wasser und Dünger sparen

Insgesamt 80 Millionen Euro investieren der Bund sowie die Länder MV und Bayern in den kommenden fünf Jahren in die Fraunhofer-Forschung. Vor den Toren Münchens soll Sensortechnik erdacht und gebaut werden, die beispielsweise aus der Luft den Zustand von Ackerpflanzen erfassen kann. Auch kleine Roboter, die zielgerichtet Unkraut hacken oder einzelne Pflanzen wässern und düngen können, sollen aus Freising kommen. „Ziel ist es, den Einsatz von Chemikalien und auch Grundwasser in der Landwirtschaft zu minimieren“, so Aiwanger.

Die neuen Techniken sollen die Landwirtschaft zudem wettbewerbsfähiger machen. Ein Beispiel aus Bayern: Statt Gurken aus Indien importieren zu müssen, weil in Deutschland die Arbeitskräfte zum Pflücken fehlen, könnten diese Arbeit auch Roboter übernehmen. „Die Sensoren helfen uns dabei, Feldfrüchte zum perfekten Zeitpunkt zu ernten“, so Aiwanger.

Rostock forscht eine Nummer größer

Während in Bayern an den „kleinen Dingen“ geforscht wird, soll es in Rostock eine Nummer größer zugehen: „Wir haben flächenmäßig die größten Agrarbetriebe in Deutschland“, sagt Wissenschaftsministerin Martin. Für die soll die Fraunhofer-Einrichtung neue Maschinen, neue digitale Hilfsmittel entwickeln. Fraunhofer-Präsident Reimund Neugebauer wird noch konkreter: „Große Flächen brauchen große Maschinen. Doch die sind oft sehr schwer. Auch das ist ein Problem, das wir lösen müssen.“ Zudem soll die neue Technologie in MV getestet werden – auf 350 Hektar, die dem Land selbst gehören: „Das Thünen-Gut in Tellow bietet ideale Voraussetzungen, um die Landwirtschaft der Zukunft zu testen“, so Ministerin Martin.

Die neue Einrichtung könnte aber nicht nur Wissenschaftler nach MV locken, sondern auch Unternehmen: Das Land stehe bereits in Verhandlungen mit einem Landmaschinenhersteller, der vom neuen Know-how in Rostock profitieren und ein Werk in Vorpommern bauen will, verriet Martin. Nach OZ-Informationen ist die Firma auf die „Bodenbearbeitung“ spezialisiert, will zusammen mit Fraunhofer neue Maschinen für nachhaltigeres Pflügen entwickeln und bauen. Den Namen des Unternehmens und den möglichen Standort für das Werk nennen die Verantwortlichen aber noch nicht. „Die Idee ist brillant. Ein großer Investor sieht darin enormes Potenzial“, heißt es aber aus Fraunhofer-Kreisen.

Schwerpunkt liegt im Wasser und im Moor

Das neue Institut für Smart Farming in Rostock soll mit den anderen Fraunhofer-Einrichtungen in der Hansestadt zusammenarbeiten – vor allem mit dem neuen „Ocean Technologie Campus“, an dem Fraunhofer zusammen mit der Uni Rostock und Unternehmen an Anwendungen für die Unterwasser-Welt der Ozeane arbeitet.

„Wir werden an der Küste natürlich einen Fokus auf Landwirtschaft im Meer legen“, sagt Bettina Martin. Technologien für die nachhaltige Fischzucht in Aquakulturen sollen in Rostock erdacht werden – aber auch für den Anbau von Obst und Gemüse im Meer. Und auch mit Paludi-Kulturen soll sich der Standort in der Hansestadt befassen: Wiederverwässerte Moore sollen für die Landwirtschaft genutzt werden. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ist bereits begeistert: „Wir entwickeln die Lösungen für die Landwirtschaft der Zukunft. Das ist gut für die Menschen, für das Klima und das schafft neue Jobs in Wissenschaft und Maschinenbau in MV.“

Von Andreas Meyer