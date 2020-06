Neues Gemeindezentrum geplant: Rostocks Katholiken brauchen mehr Platz

Rostock

Die Katholiken der Hansestadt brauchen mehr Platz. Und das nicht erst seitdem die neuen Abstandsregeln der Corona-Pandemie gelten. Schon viel länger kommt die Christusgemeinde der Pfarrei Herz Jesu in ihren Räumen im Häktweg an Kapazitätsgrenzen. „Der Komplex stammt noch aus den 1970er Jahren. Damals wurde er nach der Sprengung der alten Christuskirche als Ersatzbau errichtet“, erinnert Pfarrer Dietmar Wellenbrock. Eine Generalsanierung sei dringend nötig – aber auch teuer.

Rund 5,9 Millionen Euro sind veranschlagt, um den Gemeindekomplex in der Nähe des Rostocker Lindenparkes an moderne Anforderungen anzupassen. „Dabei geht es zum Beispiel um die Barrierefreiheit, aber auch um Verbesserungen für die Besucher, indem wir beispielsweise die Büroräume künftig in einem Komplex konzentrieren“, erklärt der Geistliche.

Anzeige

Saal bietet zu wenig Platz

Größter Punkt der Baumaßnahmen sei aber die Erneuerung des Gemeindesaales. Dafür muss der bestehende Raum abgerissen werden. „Dieser Saal ist wichtig für das kirchliche Leben und wird für Gemeindefeste, Sitzungen oder auch für Veranstaltungen des Erzbistums genutzt“, so Wellenbrock. Unter Hinzunahme der bestehenden Erweiterungsmöglichkeiten würden derzeit maximal 120 Personen darin Platz finden. Künftig sollen es 199 sein.

Weitere OZ+ Artikel

Pfarrer Dietmar Wellenbrock gehört zur Pfarrei „Herz Jesu“. Quelle: OVE ARSCHOLL

„Auch die Anordnung und Struktur des Saales soll verbessert werden“, erklärt der Pfarrer. Der eingeschossige Neubau, der rund 17 Meter lang und fast sechs Meter hoch sein wird, soll aus weiß verputztem Mauerwerk entstehen und ein Flachdach sowie Holz-Alu-Fenster erhalten. Zudem wären für die barrierefreie Erreichbarkeit neue Außentreppen sowie Rampen geplant.

Einen großen Teil der Kosten könnte der Bund übernehmen. „Wir sind gerade in finalen Gesprächen“, sagt Dietmar Wellenbrock. Maximal 2,9 Millionen Euro an Förderung wären möglich. Die Hauptlast der verbleibenden Kosten trage das Erzbistum Hamburg, dem die Rostocker Pfarrei angehört. „Erst wenn die Fördermittel vom Bund da sind, können wir richtig loslegen“, so der Geistliche. Er rechnet damit, dass im kommenden Jahr mit dem Umbau begonnen werden kann und dieser mindestens zwei Jahre braucht.

Ausweichstandorte für Gemeindearbeit

„Die Gottesdienste können während der Bauzeit ungehindert stattfinden“, erklärt Wellenbrock. Zwischen 600 und 800 Gläubige nehmen jedes Wochenende an den drei Gottesdiensten der Christuskirche teil. Insgesamt zählt die Gemeinde zehnmal so viele Mitglieder.

Entwurf der Architekten: Blick in den Innenhof des Gemeindezentrums der Rostocker Christusgemeinde. Quelle: matrix architektur gmbh

Im ersten Teil der geplanten Baumaßnahmen stünde das Pfarrhaus im Fokus, würden die Büroräume saniert. „Der zweite Abschnitt ist dann das Gemeindezentrum und das wird eine Herausforderung“, sagt der Pfarrer. Während der Baumaßnahmen müsste das gemeindliche Leben dann an anderer Stelle stattfinden, zum Beispiel bei der St.-Josef- oder der Thomas-Morus-Gemeinde.

Das sei aber insofern zu verkraften, als dass sich alle auf das Ergebnis der Modernisierung freuen. „Wir haben ja auch so einen wunderschönen Innenhof, der durch die neue Architektur auch viel gewinnt“, erklärt der Pfarrer mit Blick auf die Entwürfe des Rostocker Architekturbüros Matrix.

Lesen Sie auch

Von Claudia Labude-Gericke