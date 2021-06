Papendorf

Auf sieben Hektar entsteht in Papendorf zwischen Agrargenossenschaft und dem Firmensitz GLR ein neues Gewerbegebiet. „75 Prozent der 29 Parzellen sind bereits weg“, sagt Melanie Zeplien von der BMZ Entwicklungsgesellschaft Papendorf mbH, die das Gelände vor zwei Jahren gekauft hat, erschließt und vermarktet. Zwischen 1000 und 8000 Quadratmeter groß sind die einzelnen Grundstücke. „Interessenten sind Handwerks- und Baubetriebe, Versicherer, ein Caterer“, zählt die Jungunternehmerin auf. „Vor allem Firmen aus der Gemeinde und aus der Hansestadt Rostock.“

In Papendorf entsteht ein neues Gewerbe-gebiet. Gerade wird das große Regenrückhaltebecken ausgehoben. Quelle: Doris Deutsch

Derzeit wird vor allem Boden bewegt. Ein etwa 3000 Quadratmeter großes Regenrückhaltebecken wird ausgebaggert. Die komplette Erschließung wird vom Bauunternehmen Groth ausgeführt. „Wir werden die Grundstücke Ende Dezember voll erschlossen übergeben“, sagt Zeplien und hofft, den Plan halten zu können. Denn die Situation am Baumarkt, vor allem die Erhöhung der Preise, habe auch die Investoren dieses Projekts „voll erwischt“, erklärt die 44-Jährige.

120 Euro kostet ein Quadratmeter Gewerbeland im neuen Gebiet östlich des Sandkrugs. Einer der ersten Bewerber war die Trocknungsfirma Prosa (Projektierung und Sanierung), die vor drei Jahren im Gutshaus Groß Stove gestartet ist. „Schon nach einem Jahr sind wir so gewachsen, dass wir dringend Fläche brauchten für Materialien und Technik“, erklären die beiden Geschäftsführer Paul Rose und Tom Wilhelm. Das Unternehmen saniert Wasser-, Brand- und Schimmelschäden. Im Auftrag von Versicherern, Privatpersonen, Hausverwaltungen, Gutachtern. „Die ganze Bandbreite in ganz Mecklenburg-Vorpommern“, berichtet Wilhelm.

Firma Prosa hat sich ein Grundstück von 29 gesichert

In großer Platznot hat Prosa bereits im inzwischen ausgebuchten ersten Gewerbegebiet Sandkrug an der Kreuzung L 132 ins Dorf ein Grundstück erworben. „Hier wollen wir ein Bürogebäude und eine 180 Quadratmeter große Halle mit Werkstatt errichten“, informiert Rose. „Den Bauantrag haben wir vor vier Monaten gestellt.“ Sobald die Genehmigung da ist, gehe es los. „Aber schon jetzt ist absehbar, dass uns das nicht reichen wird“, erklären die Chefs der Trocknungsfirma. Deshalb wollen sie nun mit Blick in die Zukunft ein weiteres Grundstück im neuen Gebiet bebauen.

Tom Wilhelm (l.) und Paul Rose von der Firma Prosa (Projektierung Sanierung Trocknung) haben sich ein Grundstück gesichert und wollen hier eine Technikhalle errichten. Quelle: Doris Deutsch

„Hier soll ebenfalls eine Halle entstehen für Inventar, Technik, Trockner“, sagt Rose, und fährt schon mal auf dem künftigen Firmengelände vor, das noch ein grünes Stoppelfeld ist. Derzeit zähle das Unternehmen zwölf Mitarbeiter. Doch aufgrund der guten Auftragslage würden ständig neue Mitstreiter gesucht. Zurzeit müssen die Trocknungsexperten vor allem zu Wasserschäden ausrücken. „Die Ferienwohnungen wurden lange nicht betrieben, da kommt nun mancher Leitungsdefekt zum Vorschein“, erklärt Wilhelm.

Gemeinde hat Wohnen im Gewerbegebiet abgelehnt

Den beiden Prosa-Chefs ist es wichtig „in dieser Ecke“ zu bleiben. „Die Anbindung an die Autobahnen und zur Hansestadt ist gut“, erläutert Paul Rose. Außerdem sind die Jungunternehmer, beide sind 38 Jahre alt, in der Gemeinde Papendorf aufgewachsen. „Da ist also auch die persönliche Bindung“, betonen beide.

Argumente, die Immobilienmaklerin Zeplien auch von anderen potenziellen Ansiedlern hört. „Die Lage ist einfach top“, erklärt die Investorin, froh, dass Gemeinde und Behörden das Vorhaben des Gewerbegebietes so unterstützen. Bürgermeister Jürgen Ahrens erhofft sich vor allem mehr Gewerbesteuereinnahmen. „Und Arbeitsplätze für die Bewohner unserer Gemeinde“, sagt Ahrens. Den ursprünglichen Antrag des Bauträgers auf ein Mischgebiet mit Gewerbe und Wohnen hat die Gemeindevertretung allerdings abgelehnt. „Mit den Erfahrungen, die wir auf der anderen Fläche gemacht haben“, erläutert Ahrens. Im Gewerbegebiet Sandkrug neben dem Penny-Markt ist auch Wohnen auf den Gewerbegrundstücken erlaubt. „Allerdings gab es hier schnell Streit wegen Lärmbelästigung“, sagt Ahrens, „deshalb wird das neue ein reines Gewerbegebiet.“

Von Doris Deutsch