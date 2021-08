Rostock

Centermanager Frank Middendorf und seine Partner der Stadt haben es ausprobiert. Schon Ende Juli. Und ihr Plan ging auf: Innerhalb nur eines Tages haben sich in „seinem“ Warnowpark in Lütten Klein, mehr als 500 Menschen impfen lassen. „Einkaufen und impfen – das passt offenbar gut zusammen.“

Genau deshalb soll es dieses Angebot jetzt dauerhaft geben: Die Hansestadt plant, mit ihrem Impfzentrum in das Einkaufszentrum im Nordwesten umzuziehen. Statt in der Hansemesse, soll ab 1. September im Center geimpft werden.

Wieder Messen in der Messe

Stadtsprecher Ulrich Kunze bestätigte der OZ nun entsprechende Planungen im Rathaus: Zum 27. August wird das Impfzentrum die Hansemesse in Schmarl räumen. Denn der Platz dort wird gebraucht: Auch wenn die Corona-Zahlen in der Hansestadt wieder ganz leicht anziehen, gehen alle Experten davon aus, dass der Herbst deutlich entspannter wird als noch 2020.

Und dann soll auch das „normale“ Leben in die Hansemesse zurückkehren: Die Messe- und Stadthallen-Gesellschaft „inRostock“ plant jedenfalls bereits für das Wochenende vom 24. bis 26. September die „RoBau“ in Schmarl. Nicht mal vier Wochen später soll die Internationale Rassehunde-Ausstellung ihr Comeback feiern. Läuft alles nach Plan, dann geht es im Oktober Schlag auf Schlag – mit der „Jobfactory“ am 22. und 23. Oktober sowie der „SpielIdee“ (29. bis 31. Oktober).

Impfzentrum wird kleiner

Rostocks neues Impfzentrum im Warnowpark soll deutlich kleiner ausfallen als das bisherige: Statt 10 000 Impfwilligen pro Woche sollen am neuen Standort maximal 2500 Menschen pro Woche geimpft werden können. „Es gibt nur noch vier statt 16 Impfboxen“, so Stadtsprecher Kunze. Das sei aber gar nicht schlimm, beteuert er.

„Wir spüren seit Wochen auch in Rostock ein Rückgang des Interesses an Impfungen im Zentrum, gehen nun neue Wege“, sagt Kunze. Insgesamt 73 937 Bürger haben seit Eröffnung ihren Piks in Schmarl bekommen. So weist es jedenfalls der aktuelle Impfbericht des Landesamtes für Gesund und Soziales (Lagus) aus. Ein paar Hundert dürften in den kommenden beiden Wochen noch hinzukommen. Rostock hat seit der offiziellen, EU-weiten Freigabe des Impfstoffs auch Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren geimpft – wenn die Eltern das Kind zur Spritze begleiten.

Impfzentrum als Basis

Aber: „Das Impfzentrum wird künftig vor allem als Basis genutzt. Wir setzen verstärkt auf den Einsatz mobiler Teams, die bei Veranstaltungen oder an großen Treffpunkten den Corona-Schutz anbieten. Wir wollen mehr in die Stadtteile gehen mit unserem Angebot.“ Die Stadt arbeitet dafür weiterhin eng mit der Bundeswehr zusammen. Auf der Hanse Sail zum Beispiel ließen sich in einem Zelt am Stadthafen und im Bahnhof in Warnemünde mehr als 300 Kurzentschlossene doch eine Spritze geben. Vor wenigen Wochen bei einem Impftag im Ikea-Möbelhaus waren es sogar mehr als 500 Impfungen. Übrigens sollen in Lütten Klein auch die geplanten Drittimpfungen für die Risikogruppen geplant werden.

„Es passt bei uns“

Frank Middendorf, Manager des Warnowparks, betont, dass die Verträge für das neue Impfzentrum noch nicht unterschrieben seien. „Da laufen noch die finalen Abstimmungen“, so der Herr im Haus, das der Edeka-Gruppe gehört. Aber: „Wir freuen uns, wenn das klappen würde.“ Das Impfzentrum würde dann dort einziehen, wo sich bisher ein Testzentrum befindet.

Middendorf ist überzeugt, dass ein Einkaufszentrum der richtige Ort für das Angebot in der Pandemie ist: „Wenn wir Erfolg mit der Impfkampagne haben wollen, dann müssen wir dort hingehen, wo die Menschen sind. Und bei uns im Haus sind jeden Tag immerhin 14 000 Kunden.“ Schon beim ersten Impftag im Warnowpark seien 500 Spritzen gesetzt worden. „Sich bei uns im Center impfen zu lassen, ist für jeden total einfach: Es gibt 1200 Parkplätze, kurze Wege und nach der Spritze geht es dann entspannt zum Shoppen.“

Mobiler Impftag

Noch bevor das Impfzentrum im Warnowpark eröffnet, wollen Middendorf und die Hansestadt erneut einen mobilen Impftag anbieten: Am Donnerstag – zwischen 8 und 18 Uhr – kann sich jeder ohne Anmeldung und lange Wartezeit in Lütten Klein impfen lassen.

Von Andreas Meyer