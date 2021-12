Es war ein eindrucksvolles Bild, als am Donnerstag ein tonnenschweres MRT am Kran über der Rostocker Unimedizin hing. Auf herkömmlichen Wege ist es unmöglich, derartige Großgeräte ins Innere der Klinik zu bekommen. Einfallsreichtum ist gefragt.

Am 9. Dezember werden zwei ca. acht Tonnen schwere MRT-Geräte durch einen Kran an ihren Einsatzort im Universitätsklinikum gehoben und entsprechend bewegt. Jens Schmidtchens, Einweiser, gibt an dem Kranführer Anweisung um das MRT-Gerät in den Innenhof zu navigieren. Quelle: Martin Börner