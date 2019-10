Digital bestellen im Zukunfts-Restaurant

Dummerstorf

Hochbetrieb auf den Baustellen im Gewerbepark „ Ostsee“ in Dummerstorf. Noch vor Weihnachten, ab 19. Dezember, sollen der Aral-Autohof wie auch die neue McDonald’s-Filiale vor dem Norma-Logistikzentrum eröffnet werden. Ein „ Restaurant der Zukunft“ entsteht hier, wie ein Sprecher von McDonald’s Deutschland verspricht. Seit 2016 rüstet das Unternehmen seine Restaurants diesbezüglich bundesweit um, investiert mehr als eine halbe Milliarde Euro in die Standorte. Bis Ende 2019 soll die Mehrzahl der Restaurants für die Zukunft gewappnet sein. Neben einem modernen Design, zusätzlichen Spielmöglichkeiten für Kinder drinnen und draußen und digitalen Angeboten gehört zur neuen Ausrichtung auch ein überarbeitetes Küchen- und Bestellsystem.

Dummerstorf ist 29. Filiale in MV

In Dummerstorf entsteht das nunmehr 29. McDonald’s-Restaurant in Mecklenburg-Vorpommern. Für Franchisenehmer Joachim Fietz ist es die 15. Filiale unter dem Dach seiner Holding. 1993 hat der Wismaraner den damals landesweit zweiten McDonald’s in der Hansestadt Wismar eröffnet. Das erste Fastfood-Restaurant der Kette in MV wurde ein Jahr zuvor durch Michael Bellmann in Rostock in Betrieb genommen. Der hat 2018 seine fünf Rostocker Filialen an Fietz verkauft, der im Mecklenburger Raum die Lokale für die Fastfoodkette mit dem großen M betreibt.

Blick in den Innenbereich, so soll auch die McDonalds-Filiale in Dummerstorf aussehen, mit modernen Bestellterminals ausgestattet. Quelle: B & D SERVICE

„In den letzten Jahren hat sich so viel verändert“, denkt Fietz zurück. Nicht nur die Gasträume sind moderner geworden. „Es gibt viel mehr Produkte, viel mehr Möglichkeiten für die Gäste, ihren Burger individuell zusammenzustellen“, erklärt der Franchisenehmer. Wurde in den ersten Jahren noch eine „Vorratswirtschaft“ betrieben, also vorgefertigte Produkte in Warmhaltefächern bis zum Verkauf an den Kunden vorgehalten, „produzieren wir heute erst, wenn die Bestellung in der Küche ist“. Und die käme immer häufiger auf digitalem Weg.

Vor allem junge Leute nutzen die Bestellmöglichkeiten per App. „Sobald sie mit dem Auto in den Funkbereich des Restaurants kommen, lösen sie schon die Bestellung aus“, erklärt Fietz. Oder die Kunden setzen sich mit ihren Smartphones ins Restaurant, geben die Nummer des Tisches ein, ihre Bestellung auf, die sofort in der Küche landet, und bekommen das Essen an den Tisch geliefert. „Ja, an dieser Modernisierung hängt auch unser großer Erfolg“, betont Fietz, der auch in seinen Einrichtungen ein Wachstum an Gästen und Umsatz beobachtet.

Alles digital am Tisch

Mit allen digitalen Raffinessen ist natürlich auch das Dummerstorfer Objekt ausgestattet. Die Gäste können, während sie essen, ihr Smartphone an den USB-Ladestationen aufladen. Es wird Tablet-PCs mit Internetzugang geben und einen Tisch mit digitalen Spielmöglichkeiten. Digitale Menüboards präsentieren das Angebot übersichtlich und zeitgemäß.

Das Restaurant hat 124 Sitzplätze und die Kunden haben verschiedene Bestellmöglichkeiten zur Auswahl. Die Speisen können am Front Counter oder den neuen digitalen Bestellterminals ausgewählt werden. Die Burger werden dann frisch auf Bestellung zubereitet, „mit oder ohne Gurke, so wie der Gast es wünscht“, sagt der Objektbetreiber. Durch ein komplett neues Küchensystem sei es viel einfacher, die größere Produktvielfalt und individuelle Zusammenstellungen der Burger anzubieten. „Sonderwünsche können wir also noch leichter erfüllen“, betont Fietz.

55 Arbeitskräfte werden benötigt

Für die kleinen Gäste wird ein neues Playland im Außenbereich errichtet, innen lädt ein Kindergeburtstagstisch zum Feiern ein. „Wir haben in Dummerstorf 45 Parkplätze zur Verfügung“, kündigt Fietz an. Auf dem Parkplatz würden noch zwei Stromtankstellen installiert. Der Betreiber ist zufrieden mit dem Baufortschritt. Gerade werde die Decke geschüttet, dann starte der Modulbau. „Bisher steht der Eröffnung vor dem Weihnachtsfest nichts entgegen“, sagt Fietz. Doch bis dahin muss auch die Mannschaft stehen. 55 Arbeitskräfte werden für das neue Restaurant benötigt. „Vollzeit, Teilzeit, Studenten“, sagt der Chef, „wir freuen uns über jede Bewerbung.“

Von Doris Deutsch