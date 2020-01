Warnemünde

Mehr als 9000 Kilometer trennen die Küstenorte Warnemünde und Santa Barbara – doch hinter dem kalifornischen Sandstrand braucht sich der heimische nicht zu verstecken. Kein Wunder, dass Nadine Squarra diesen Vergleich aufgegriffen hat und ein neues Modelabel namens „Warnefornien“ an den Start bringt, das künftig nicht nur Surfer begeistern soll.

Die Liebe zur Ostseeküste begleitet die 42-Jährige schon jahrelang. Doch Strand und Wasser waren bisher nur Freizeitgenuss und nicht Broterwerb. Gelernt und gearbeitet hat Nadine, die ursprünglich aus Berlin stammt, im Hotel- und Gastrogewerbe, unter anderem viele Jahre in Zingst.

Bio-Stoffe aus nachhaltiger Produktion

Zusammen mit ihrem Freund und dem gemeinsamen Sohn ist sie mittlerweile im Ostseebad heimisch. Beim Turmleuchten am Neujahrstag 2019 war Nadine Squarra mit einem eigenen Stand vertreten und servierte dort Bio-Glühwein. Doch Nachhaltigkeit zum Trinken reichte ihr nicht. „Gemeinsam mit Freunden entstand damals die Idee, dass wir eine Marke schaffen wollten, die sich mit Warnemünde beschäftigt, aber auch etwas Gutes tut“, erinnert sich die Gründerin.

Der Konsumwahnsinn, gerade im Bereich Kleidung, sei ihr schon lange negativ aufgefallen. „Mir war deshalb wichtig, nicht nur einfach irgendwas auf den Markt zu werfen.“ Die Kleidungs-Rohlinge, die Nadine Squarra für ihr Label benutzt, sind nachhaltig und fair produziert, aus Bio-Baumwolle und recycelten Materialien. „Die Anbieter sitzen in der Türkei und Bangladesch, sind aber GOTS-zertifiziert, erfüllen also sehr hohe Standards für Umweltverträglichkeit und sozial verantwortliche Produktion“, erklärt die Warnemünderin.

Namensrechte beim Amt geschützt

Um die Veredlung der Pullover, Shirts, Beutel und Mützen kümmere sich eine Rostocker Firma. Auch die für den Siebdruck verwendeten Farben seien umweltfreundlich und auf Wasserbasis. „Das bedeutet aber nicht, dass sich die Motive schneller auswaschen“, stellt Nadine Squarra klar.

Nur gut ein Jahr nach der Idee zur Modelinie konnte sie beim diesjährigen Turmleuchten bereits erste Kleidungsstücke anbieten. Und der Zuspruch der Kunden gab ihr recht. „Warnefornien ist wie Kalifornien – nur eben zu Hause“, sagt Nadine Squarra. Den Namen ihres Labels hat sie sich deshalb auch direkt beim Marken- und Patentamt schützen lassen.

Bequeme Lieblingsstücke bringen Farbe an den Strand

„Ich habe aktuell noch keine Ahnung, wie groß das vielleicht mal wird. Aber ich mach es jetzt einfach und gehe voll darin auf“, beschreibt die Warnemünderin ihre Mode-Motivation. Aktuell umfasst die Kollektion vor allem Pullover, T-Shirts, Beutel und Mützen – eben all das, was man am Strand so braucht. „Es geht darum, bequeme Lieblingsstücke zu schaffen. Und wir bleiben dabei bunt, wollen Farbe an den Strand bringen“, erklärt die Chefin.

Auch wenn von der Idee bis zum ersten Verkauf nur knapp ein Jahr verging – für die weitere Entwicklung der Marke nimmt sich Nadine Squarra Zeit. Zusammen mit einer befreundeten Grafikerin, die für die Motive zuständig ist, entwickelt sie Designs. Auch Jacken oder weitere Stücke für Kinder sind im Gespräch. Außerdem wird geplant, wo es die Stücke zu kaufen geben soll. „Wir sind demnächst mit einem Stand beim Warnemünder Wintervergnügen dabei, aber auch bei der Warnemünder Woche und der Hanse Sail“, zählt Squarra auf.

Sie ist derzeit mit einigen Läden aus dem Seebad im Gespräch, die Interesse an ihrer Mode haben und diese verkaufen würden. Der Internetauftritt ist ebenfalls schon fertig. „Aktuell habe ich aber mich bewusst gegen einen Online-Shop entschieden“, sagt die Unternehmerin. Der Aufwand, die Kleidung durch die ganze Republik zu schicken, dazu die Retouren... all das widerspreche ihrem Anspruch an Nachhaltigkeit. So bleibt die „Warnefornien“-Mode erst einmal, was sie ist: Ein Stück Ostseebad zum Mitnehmen, das durch den reinen Verkauf vor Ort ein ganz exklusives Souvenir ist.

