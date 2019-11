Neues Parkhaus in Rostocker Altstadt wird für Autofahrer teurer

Rostock

Entlastung für die Parksituation in der Rostocker Innenstadt: Das neue Parkhaus in der Östlichen Altstadt soll am Montag in Betrieb genommen werden. Das teilt die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro auf OZ-Anfrage mit. Die Preise sollen sich an denen der anderen Parkhäuser in der Innenstadt orientieren, heißt es. Genaue Details werden bei der Eröffnung bekanntgegeben. Eins ist aber bereits durchgesickert: Die Monatskarte für Anwohner und Pendler soll nicht wie noch im August angekündigt 100 Euro kosten, sondern 119 Euro.

„Ich bin gespannt, wie das neue Parkhaus angenommen wird“, sagt Andreas Herzog ( SPD) vom Ortsbeirat Stadtmitte. Insgesamt stehen auf fünf Halbebenen 260 Stellflächen zur Verfügung – davon zehn für behinderte Menschen, zwölf Eltern-Kind-Plätze und zwei mit Lademöglichkeit für Elektroautos. Die Kosten für Bau und Planung liegen bei 4,6 Millionen Euro – finanziert durch die Enex Finanzpartner- und Beteiligungsgesellschaft aus Rostock.

Betreiber des neuen Parkhauses ist das Wiro-Tochterunternehmen Parkhaus Gesellschaft Rostock (PGR), das bereits für mehrere Parkplätze, Parkhäuser und Tiefgaragen in der Hansestadt zuständig ist. Auch betreibt die PGR im Auftrag des Rathauses das Rostocker Parkleitsystem. Die Arbeit scheint sich zu lohnen: Laut Städtischem Anzeiger hat das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 mehr als 950 000 Euro Gewinn eingefahren – vor Abführung an die Muttergesellschaft Wiro und vor Steuern.

Parken in Rostock generell teurer

Das Parken in der Hansestadt ist zuletzt generell teurer geworden. In Warnemünde sind die Parkgebühren am höchsten: In der Saison – vom ersten Tag der Oster- bis zum letzten Tag der Herbstferien – sind auf den öffentlichen Stellen drei Euro pro Stunde fällig. Außerhalb der Saison kostet das Parken einen Euro. Auf Platz zwei der teuersten Parkflächen rangiert die Innenstadt: Hier verlangt Rostock künftig zwei Euro pro Stunde. In der Zone B – dazu zählt unter anderem die KTV – kostet eine Stunde 1,50 Euro.

Die Gebührenordnung der Hansestadt ist nach dem Zwiebelprinzip aufgebaut: Öffentliche Rand- und Außenparkplätze sind günstiger. Tagesgäste und Pendler sollen auf diese Weise dazu gebracht werden, am Stadtrand zu parken – in den großen Parkhäusern und auf den ‚Park+Ride‘-Stellflächen.

Mehr als 6000 Bewohnerparkausweise

Ein weiteres Parkhaus soll demnächst im Hansaviertel entstehen: Die Rostocker Universitätsmedizin will hier an der sogenannten Schafswiese etwa 950 Stellflächen schaffen. Baubeginn ist frühestens 2021. Um die Parkplatznot für die Anwohner schon vorher zu lindern, ist Anfang August das Anwohnerparken in dem Gebiet eingeführt worden.

Aktuell gibt es in Rostock zehn Bewohnerparkgebiete: vier in der Innenstadt, drei in Warnemünde, zwei in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt und das neue im Hansaviertel. 6075 Bewohnerparkausweise sind im Umlauf. Für die Ausstellung zahlen Anwohner 30,70 Euro im Jahr.

Interessenten für einen Dauerparkplatz im neuen Parkhaus in der Altstadt können sich bei der PGR registrieren lassen: www.wiro.de/parken.

So viele Parkplätze betreibt die Wiro-Tochter Das Wiro-Tochterunternehmen Parkhaus Gesellschaft Rostock (PGR) betreibt mehrere Parkplätze, Parkhäuser und Tiefgaragen in der Hansestadt. Ein Überblick: Parkplatz Mittelmole Warnemünde – 350 Stellplätze

– 350 Stellplätze Parkplätze Bahnhof Warnemünde und Fähre Warnemünde – 220 (derzeit Baustelle Deutsche Bahn )

und Fähre – 220 (derzeit Baustelle ) Parkplatz Stadthafen Rostock – 622

– 622 Parkplatz Am Kabutzenhof – 220 (mit Circus Fantasia sind es 80 weniger)

Tiefgarage City – 350

Tiefgarage Hafenterrassen – 90

Parkhaus am Gericht – 400

am Gericht – 400 Parkhaus am Uniklinikum – 590

