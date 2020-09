Warnemünde

Rund 360 Bewerbungen hat das renommierte Fünf-Sterne-Hotel Neptun am Warnemünder Strand in diesem Jahr erhalten. Und in den kommenden drei Jahren werden 24 junge Leute in sieben Berufsgruppen zu Hotel- und Restaurantfachkräften, Köchen, Konditoren, Sport- und Fitnesskaufleuten, Fachkräften im Gastgewerbe und zum Bachelor of Arts im Tourismus ausgebildet.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Anzahl der Nachwuchskräfte gesunken. Im Jahr 2015 waren es noch 35, 2018 waren es noch 29 junge Auszubildende. „Wir hätten in diesem Jahr Platz für etwa 30 Auszubildende gehabt“, sagt Juliane Gorski, Leiterin für Aus- und Weiterbildung in dem Hotel.

Nachrücken noch möglich

Aber zwei junge Fachkräfte aus Marokko konnten im Zuge der Corona-Krise ihren Dienst nicht rechtzeitig antreten. „Aber wir halten unser Wort und haben ihnen nun einen Vertrag für den 1. August 2021 zugeschickt.“

Außerdem nehme das Hotel noch Bewerbungen für Restaurantfachleute an. „Wir haben vor Kurzem noch eine Bewerbung aus Berlin erhalten. Die junge Dame beginnt erst im November, schließlich muss sie noch eine Wohnung suchen und in Rostock richtig ankommen.“

Von Moritz Naumann