Sanitz

Kopieren und einfügen – nach diesem Prinzip funktioniert der Neubau für die Sanitzer Polizei. Zumindest wiederholt der landeseigene Betrieb für Bau und Liegenschaften MV (BBL) in der Großgemeinde ein Erfolgsmodell von der Insel Usedom. „Wir nutzen die Bauplanungen für das Polizeirevier Heringsdorf, das im Herbst 2017 eingeweiht wurde“, sagt Geschäftsbereichsleiter Robert Klaus.

Doppelte Nutzung der Pläne spart Zeit und Kosten

Für das Insel-Revier hätte der BBL damals einen hausinternen Architektenwettbewerb ausgeschrieben, was nur noch selten der Fall wäre. Der Entwurf von Ulrike Pannier überzeugte und wurde anschließend realisiert. „Damals hätte ich nicht gedacht, dass das Revier so gut angenommen wird, dass es mehrfach so gebaut wird“, freut sich die Architektin.

„Dadurch können wir den Zeitraum der Entwurfsplanung um ein halbes bis dreiviertel Jahr verkürzen. Und Kosten sparen, auch wenn es in der Summe durch die Baupreisentwicklung teurer wird“, so Robert Klaus. Rund 6,2 Millionen Euro würden in Sanitz investiert – inklusive Grundstückskauf, denn der Standort des aktuellen Reviers, das in der John-Brinckman-Straße verteilt auf einen Altbau sowie Container aus allen Nähten platzt, eignete sich nicht für den Neubau.

Der wird künftig im Gewerbegebiet Bollbrügge an der B 110 in Richtung Tessin stehen. Die Arbeitsbedingungen für die Angestellten sollen sich am neuen Standort deutlich verbessern. „Wir bauen für 42 Mitarbeiter im Polizeirevier und 13 im Kriminalkommissariat“, sagt Projektleiterin Carola Topp. Noch im August soll der Tiefbau starten. „Ziel ist es, im ersten Quartal 2021 fertig für den Einzug zu sein“, ergänzt Robert Klaus.

Ökologisches Bauen im Inneren und draußen

Mit dem dreigeschossigen Verwaltungsgebäude in der Tessiner Straße, das eine Nutzfläche von fast 2000 Quadratmetern bietet, setzt der Baubetrieb auf Nachhaltigkeit. Schon das Revier in Heringsdorf wurde nach ökologischen Gesichtspunkten errichtet. In Sanitz ist unter anderem eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach geplant, mit der Strom für das Gebäude erzeugt wird.

So sieht der im Herbst 2017 eingeweihte Neubau in Heringsdorf aus. Quelle: WLG

„Ökologisches Bauen hat auch für die Mitarbeiter viele Vorteile, weil man sich so wenig Schadstoffe wie möglich reinholt“, sagt Robert Klaus. Unter anderem deshalb würde im Inneren für die Böden Linoleum statt Nadelfilz verwendet, was auch leichter zu reinigen wäre.

„Und wir nutzen den notwendigen Bodenaustausch auf dem Sanitzer Grundstück gleich noch für eine ökologische Dämmung, indem wir Glasschotterboden einbringen, der gewässerfreundlich ist“, ergänzt Ulrike Pannier.

Neue Wache mit zwei Zellen und Asservatenkammer

Ein Neubau würde für einen Zeitraum von 50 Jahren geplant. „Die Standards der Nachhaltigkeit gelten deshalb über den Bau und Betrieb hinaus auch für einen möglichen Abriss oder Weiterverkauf“, weiß die Architektin. Im Erdgeschoss des künftigen Sanitzer Revieres würde eine Klinkerfassade verwendet, während das Obergeschoss außen Steinwolleplatten erhält. Was die Farbe betrifft, könnte sich der Neubau dann vom Heringsdorfer Vorbild unterscheiden.

Auch die Innenaufteilung wurde an lokale Gegebenheiten angepasst. Der eingeschossige Gebäudeteil soll unter anderem die Wache mit zwei Gewahrsamzellen sowie Asservatenkammer beinhalten. Im dreigeschossigen Verwaltungsbau befinden sich die Büros sowie ein Schulungsraum über dem gedreht wirkenden Eingangsbereich. Im rückwärtigen Grundstücksteil sind Parkflächen für Mitarbeiter sowie Dienstfahrzeuge vorgesehen.

Was noch ausgeschrieben wird, ist Kunst am Bau. Rund 23 000 Euro stünden dafür zur Verfügung. „In Heringsdorf gibt es ein Werk namens ,Die Welle’. Die Kunst sollte auch immer zu den lokalen Besonderheiten passen“, erklärt der BBL-Bereichsleiter.

Sanitzer Neubau als Vorbild für zwei weitere Reviere

Der jetzt geplante Neubau in Sanitz könnte nach seiner Fertigstellung wiederum Vorbild für weitere neue Polizeireviere im Land sein. „Wir prüfen gerade, inwieweit die Pläne in Gadebusch und Ueckermünde umsetzbar sind, weil sie uns ein hohes Maß an planerischer Kostensicherheit bieten und die Reviere auch gut angenommen werden“, sagt Robert Klaus.

Erste Pläne von der Gemeinde abgelehnt

Enrico Bendlin (CDU) freut sich über den angekündigten Baustart, auch wenn die Gemeinde mit dem BBL noch einmal nachverhandeln musste, weil bei den ersten Planungen Baugrenzen überschritten wurden. „Dass es im August losgehen soll, ist super“, erklärt der Bürgermeister. „Sanitz wächst immer weiter und da ist es gut, dass wir das Polizeirevier in der Gemeinde halten konnten. Denn auch das ist ein wichtiger Teil der Infrastruktur“, sagt Bendlin.

Claudia Labude-Gericke