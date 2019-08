Rostock

Welche Voraussetzungen es braucht, um richtig groß und stark zu werden, weiß Heike Loeffler genau. Künftig will die Floristin aber nicht nur Blumen gute Bedingungen zum Wachsen bieten, sondern auch Menschen: Die Inhaberin der „Flowerlounge“ und des Musikwohnzimmers – beides im Barnstorfer Weg – plant mit „Flower Kids“ ein Angebot für den Nachwuchs. „Wir wollen Kindern Räume bieten, in denen sie unbesorgt kreativ sein können und wo sie das Rüstzeug für ihre Zukunft erhalten“, sagt Heike Loeffler.

Das passende Objekt für ihre Ideen zu finden, war nicht schwer. Es kam quasi von allein zu ihr. „Als ich hörte, dass die Diakonie aus den Räumen über dem Musikwohnzimmer auszieht, war das wie ein Zeichen und ich habe sofort Interesse dafür angemeldet“, erzählt die engagierte Unternehmerin. In dieser Woche wurde bereits der Mietvertrag für die drei Räume unterschrieben.

Spendensammlung läuft bis Mitte September

Für die Realisierung hofft Loeffler dennoch auf Unterstützer. Zusammen mit der Ostseesparkasse hat sie eine Sammelaktion gestartet – jeder gespendete Euro wird von der Ospa verdoppelt. Und das so lange, bis insgesamt 5000 Euro Startkapital erreicht sind. Die Sammlung läuft noch bis zum 11. September. Je nach Höhe der Spende, können sich Unterstützer über unterschiedliche Dankeschön-Prämien freuen.

Voraussichtlich im Oktober sollen dann in den umgestalteten und eingerichteten Räumen die neuen Angebote für Kinder starten – und das an mindestens drei Tagen pro Woche. Geplant seien ganz verschiedene Dinge: Vom gesunden Kochkurs über Themennachmittage für mehr Nachhaltigkeit, Bastelkurse, Handarbeit, Musik oder auch Entspannungsübungen. Angesprochen werden Kinder jeden Alters, hauptsächlich aber vom Vorschulalter bis zum Beginn der Teenagerzeit.

Kein Klassenzimmer, sondern eine Schatzkiste

„Die Räume sollen zwar Neugier fördern und auch Wissen vermitteln, aber nicht wie ein Klassenzimmer, sondern vielmehr wie eine Schatzkiste, die gefüllt ist mit ganz verschiedenen Dingen und von den Kindern geöffnet werden kann“, sagt die Initiatorin der „Flower Kids“, die auf dem Hinterhof des Hauses für ihre Blumenkinder auch Hochbeete aufstellen möchte.

Um alle Ideen realisieren zu können, hat Heike Loeffler bereits ein Team mit mehreren pädagogisch erfahrenen Ehrenamtlern um sich vereint. „Wer sich aber noch einbringen möchte, ist gern willkommen. Ob zum Vorlesen oder mit einem Hobby oder Talent, das er weitergeben möchte“, so die Initiatorin.

Neues Konzept für Konzerte und Café

Auch wenn die Spendensammlung erfolgreich sein wird, soll es die Nachmittagsangebote für die Kinder nicht ganz umsonst geben. „Wir werden einen kleinen Obolus verlangen müssen – für die laufenden Kosten und auch als ein Zeichen der Wertschätzung“, sagt Heike Loeffler.

Vor rund drei Jahren hatte sie mit dem Musikwohnzimmer im Barnstorfer Weg eine gemütliche Begegnungsstätte geschaffen, die den Menschen einen Zugang zur Musik und Gemeinschaft bieten sollte. Die angebotenen Klaviernachmittage bei Kaffee und Kuchen sowie die abendlichen Konzerte von Musikern aus ganz Deutschland und sogar von weiter weg waren beliebt – und umsonst.

An der musikalischen Angebotsvielfalt konnte Loeffler zwar festhalten, nicht aber an der Kostenfreiheit. „Unter anderem Ausgaben wie Miete und die Gema fallen ja regelmäßig an“, erklärt die Musikwohnzimmer-Chefin. Deshalb sei innerhalb des dazugehörigen Vereins entschieden worden, für die freitäglichen Hutkonzerte eine sogenannte Tagesmitgliedschaft für zehn Euro anzubieten, die auch Essen und Getränke einschließt.

Angebot wird um Mittagskarte erweitert

Und noch etwas ändert sich nach der Sommerpause im Musikwohnzimmer: Anstelle der bisherigen drei wöchentlichen Kaffeenachmittage mit Klaviermusik öffnet Heike Loeffler ihr Musikwohnzimmer ab September immer montags bis freitags und schon ab 11 Uhr. Auch das kulinarische Angebot wird um eine kleine Speisekarte erweitert – neben Kaffee und Kuchen sollen noch gesunde Mittagsspeisen und Snacks serviert werden.

„Ich nenne es künftig Kreativ-Café“, sagt die Inhaberin, die auch selbst für die Speisenzubereitung sorgt und dabei nicht nur auf gesunde Ernährung, sondern auch auf Nachhaltigkeit setzt. „Wir servieren alles im Glas und – wenn jemand zum Beispiel etwas mit ins Büro nehmen will – auch mit Pfand für außer Haus“, macht sie auf die Änderungen neugierig, die ab dem Spätsommer Jung und Alt in den Barnstorfer Weg 37 locken sollen. Denn das, was sie für Heike Loeffler sind, sollen ihre beiden Treffpunkte auch für die Gäste werden: „ein Stück Zuhause.“

Claudia Labude-Gericke