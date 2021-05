Rostock

Noch ist es nur eine grüne Wiese – doch in den nächsten Jahren soll am Rostocker Osthafen ein neues Quartier entstehen. Die VR-Immobilien GmbH plant auf ihrem Grundstück an der Warnow erst einmal einen Büro- und Gewerbekomplex, ein Sporthotel und eine Kindertagesstätte und investiert dort einen zweistelligen Millionenbetrag. Später sollen – wenn der Bebauungsplan es zulässt – auch Wohnungen folgen.

Erste Pläne stammen aus dem Jahr 2018

„Wir wollten eigentlich längst losgelegt haben“, sagt Vorstand Frank Kretzschmann. Bereits 2018 hätten die Bauherren zusammen mit dem Architekten Aram Awetisian überlegt, was vor Ort baulich möglich und auch zulässig ist. „Schon mit dem früheren Oberbürgermeister gab es Gespräche, wie sich unsere Pläne auch mit der Bundesgartenschau vereinbaren lassen und sogar ergänzen“, so Kretzschmann. Schließlich ist der Rundweg an der Warnow zentraler Bestandteil der Buga-Planungen und auch in der Nachbarschaft des Grundstücks sollen neue Quartiere entstehen.

Die Vorstände der Rostocker VR Immobilien GmbH Axel Neubert (l.) und Frank Kretzschmann Quelle: VR Immobilien GmbH

Der derzeit gültige Bebauungsplan lässt jedoch keine Wohnungen zu. Allerdings gibt es Bestrebungen, diesen in den nächsten Jahren für die gesamte Entwicklung des Osthafens zum urbanen Lebens- und Arbeitsquartier entsprechend zu ändern. Doch die Bauherren der VR Immobilien GmbH wollen nicht länger warten und haben deshalb zwei Bauabschnitte geplant.

„Wenn unsere Voranfrage positiv beschieden wird, könnten wir Anfang kommenden Jahres mit dem Bau entlang der Straße An der Knochenmühle loslegen und den – sofern alles ideal läuft – auch bis zur Bundesgartenschau fertigstellen“, erklärt der zweite Vorstand, Axel Neubert.

Sporthotel könnte auch zum Boardinghouse werden

In den mehrgeschossigen Gebäuden könnten sich dann unterschiedliche Unternehmen ansiedeln. Ob diese ihre Flächen mieten oder sich sogar entscheiden, Teile zu kaufen, soll in Gesprächen mit den jeweiligen Interessenten geklärt werden. Auch Platz für einige Hausmeister- oder zeitlich befristete Mitarbeiterwohnungen ist vorgesehen. Genau wie Flächen für Einzelhändler. Schließlich ist das erste Bauvorhaben nur ein kleiner Teil dessen, was auf dem Grundstück geplant ist.

Auf der riesigen Grünfläche hinter dem Hotel Warnow (rechts) am Rostocker Osthafen soll ein neues Wohn- und Arbeitsquartier entstehen. Die Bauherren von der VR Immobilien GmbH Rostock wollen nächstes Jahr loslegen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Ebenfalls zum ersten Bauabschnitt gehört ein sogenanntes Sporthotel, das sich in Richtung der Warnow an das Gebäude-Ensemble anschließt. Der Begriff sei dabei eher dem Bebauungsplan als den künftigen Nutzern geschuldet. „Derzeit ist die Fläche als Sondergebiet Freizeit ausgewiesen. Sollte es noch Änderungen geben, könnten wir uns statt eines Hotels auch eine Art Boardinghouse vorstellen, wo Mitarbeiter der Firmen auf Zeit unterkommen können“, gibt Kretzschmann einen Einblick.

Platz für Kita schon eingeplant

Auch die Errichtung einer Kindertagesstätte ist derzeit vorgesehen, aber noch nicht ganz in trockenen Tüchern. „Es war unser Wunsch, damit alle, die auf dem Gelände künftig arbeiten oder leben, kurze Wege bei der Vereinbarkeit haben“, sagt Axel Neubert. Dafür wurde sogar das ursprünglich oberirdisch geplante Parkhaus in eine Tiefgarage umgewandelt. Architekt Awetisian hat die entsprechenden Flächen für den Nachwuchs jedenfalls schon mal mit eingeplant und auch erste Gespräche mit einem möglichen Träger seien bereits gelaufen.

Wenn alle Vorhaben des ersten Bauabschnittes stehen, gibt es auf dem mehr als 10 000 Quadratmeter großen Grundstück immer noch eine Menge Platz. „Wir könnten uns vorstellen, dass diese freien Flächen dann für die Zeit der Bundesgartenschau genutzt und beispielsweise schön bepflanzt werden können“, sagt Frank Kretzschmann. Schließlich gehört der direkt an das Grundstück angrenzende Weg entlang der Warnow schon jetzt zu den beliebtesten Fahrrad- oder Joggingstrecken und wird zur Bundesgartenschau sicher ebenfalls stark frequentiert. Durch den Entwurf, der ein Gebäude in einer Art Torbogen-Form vorsieht, behält das Quartier aber auch danach nicht nur den Blick, sondern auch den Zugang zum Wasser.

Die VR Immobilien GmbH aus Rostock plant am Osthafen ein ganz neues urbanes Quartier - mit Platz für Firmen und Arbeitsplätze, Handel, Wohnungen, aber auch Hotelzimmer und eine Kita. Im ersten Bauabschnitt entstehen die Gebäude im hinteren Teil, ein Sporthotel sowie eine Kita in Richtung der Warnow. Quelle: Aram Awetisian

Sobald eine Änderung des Bebauungsplanes erfolgt ist, sollen dann die verbliebenen Freiflächen für Wohnungsbau genutzt werden. Und das neben einigen Mehrgeschossern sogar mit einem Hochhaus. „Wir haben uns an den Workshops rund um die Bundesgartenschau und auch zur Stadtentwicklung in diesem Bereich beteiligt. Dabei kam heraus, dass sich vor Ort eine Art Leuchtturm gewünscht wird – so, wie es das Wiro-Hochhaus auf der Seite der Innenstadt schon ist“, erklärt Frank Kretzschmann. Ganz so hoch wolle man am Osthafen zwar nicht gehen, aber neun bis elf Geschosse seien durchaus vorstellbar, ergänzt der Architekt.

Allen Kaufversuchen widerstanden

Auch wenn seit den ersten Visionen schon wieder einige Jahre ins Land gegangen sind und es bis zum ersten Spatenstich noch ein bisschen dauert: Die Bauherren der VR Immobilien GmbH sind froh, dass sie in den mehr als 20 Jahren, die ihnen das Grundstück gehört, immer daran festgehalten haben. „Es gab schon mehrfach Bestrebungen, Teile davon herauszukaufen. Vor allem natürlich für Gewerbeansiedlungen.“

Doch das Unternehmen hielt am gesamten Areal fest, auch wenn eine grüne Wiese keine Einnahmen erzielt. „Aber dadurch haben wir jetzt die Chance, dort ein Quartier zu entwickeln, das einer modernen Stadt wie Rostock und auch den Bedarfen der Menschen gerecht wird“, freut sich Frank Kretzschmann.

