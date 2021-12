Neues Quartier in Rostock-Evershagen wächst: Hier entstehen 150 Wohnungen

Rostock

Rostocks neues Quartier „Brecht-Park“ nimmt langsam Form an. Zwar gleicht die 12 000 Quadratmeter große Fläche an der Ecke Bertolt-Brecht-Straße/Martin-Andersen-Nexö-Ring im Stadtteil Evershagen größtenteils noch immer einer riesigen Baustelle, doch schon in Kürze sollen hier die ersten Wohnungen bezugsfertig sein.

Nach dem Spatenstich im August 2020 konnte im Juni 2021 bereits der Rohbau für die Riegelbebauung fertiggestellt und Mitte September Richtfest gefeiert werden. Auch mit dem Einbau der Fenster und dem Innenausbau wurde bereits begonnen. Trotz der Corona-Pandemie und der damit einhergegangenen Lieferengpässe und steigenden Rohstoffpreise liefen die Arbeiten bislang „im Großen und Ganzen reibungslos“, wie Matthias Leutzow, Sprecher der Wohnungsgenossenschaft (WG) Schiffahrt-Hafen Rostock, verrät. „Jetzt hoffen wir, dass uns der Winter keine Verzögerung einbringt.“

Insgesamt 69 sozial geförderte Wohnungen

Spätestens im Mai 2022 – nach Ende des ersten Bauabschnitts – soll in den ersten drei Wohnhäusern im mehrteiligen Gebäudeensemble Leben einziehen. Insgesamt 69 sozial geförderte Wohnungen stehen dann auf sechs Etagen für zukünftige Mieter zur Verfügung. Wem ein Wohnberechtigungsschein zusteht, der könne hier ein Zuhause für eine Kaltmiete von 6,60 Euro je Quadratmeter finden.

Einblick ins zukünftige Quartier „Brecht-Park“ Quelle: WG Schiffahrt-Hafen Rostock eG

Der sogenannte „Brecht-Riegel“ ist ein Neubau, der durch das Programm „Wohnungsbau Sozial“ gefördert wurde. Damit gilt für die drei Häuser mindestens 20 Jahre lang eine gesicherte Kaltmiete – 18 der aufgeführten Wohnungen sind barrierefrei, der Rest barrierearm. Im Anschluss an den ersten Bauabschnitt werden zwei weitere folgen. Ende 2022 wird es demnach mit den Arbeiten für das neue Hochhaus im „Brecht-Park“ weitergehen, gefolgt im Frühjahr 2023 vom letzten Abschnitt „Wohnen am Park“.

Erweiterung in östliche Richtung geplant

Damit soll das Quartier um zwei weitere – zurückgesetzte – Einzelgebäude mit jeweils fünf Vollgeschossen plus Staffelgeschoss in östlicher Richtung ergänzt werden. Ein zusätzliches Gebäude soll größere, familiengeeignete Wohnungen bieten. Am Ende umfasst die gesamte Anlage insgesamt 150 Wohnungen. Zusätzlich zur Wohnbebauung soll es zukünftig eine grün gestaltete Außenanlage, Mobilitätsangeboten und ein Parkhaus mit rund 100 Stellplätzen geben. „Die Parkpalette stillt den Großteil der Nachfrage an Pkw-Stellplätzen“, heißt es vonseiten der Wohnungsgenossenschaft.

Gemeinsam mit den Stadtwerken Rostock werde erstmals auch ein Mieterstrommodell angeboten. Damit sollen die Bewohner von einer Fotovoltaikanlage profitieren können. Bevor es aber so weit ist, stünden noch viele weitere Arbeiten an. So soll es im Januar zunächst Stück für Stück mit den Pflasterarbeiten weitergehen, wie Leutzow mitteilt.

Evershagen ein neues Gesicht verleihen

„Unser anspruchsvolles Konzept, welches ein neues sozial durchmischtes, städtebaulich, energetisch und ökologisch anspruchsvolles Wohnquartier mit etwa 150 Wohnungen beinhaltet, soll dem Zentrum des Stadtteils Evershagen ein neues Gesicht verleihen“, so die Wohnungsgenossenschaft.

Inklusive der Grundstückskosten, Planungen und Baukosten investiert die Genossenschaft für dieses Vorhaben 13 Millionen Euro. Die Wohnraumförderung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern beträgt dabei 3,76 Millionen Euro. „Den Rest finanzieren wir aus Eigenmitteln“, sagte Roland Blank, technischer Vorstand der Wohnungsgenossenschaft (WG) Schifffahrt-Hafen Rostock bereits gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Insgesamt beabsichtigt die WG Schiffahrt-Hafen, etwa 45 Millionen Euro an diesem Standort zu investieren.

Von Susanne Gidzinski