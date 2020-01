Neues Reuter-Carré in Rostock: Hier entstehen Wohnungen für Familien 

Reutershagen

Das Grundstück liegt etwas versteckt hinter einer Auto-Werkstatt und einem Kamin-Geschäft an der Hamburger Straße in Reutershagen: Auf einer rund 7500 Quadratmeter großen Grünfläche will die Rostocker Lutter Vermögensverwaltung GmbH das sogenannte Reuter-Carré bauen. Sechs Häuser mit voraussichtlich 37 Wohnungen sollen entstehen. Eine entsprechende Bauvoranfrage ist am Dienstag im Reutershäger Ortsbeirat diskutiert worden.

„Wir planen ein ganzheitliches Wohnquartier für Familien mit Kindern“, sagt Projektleiterin Anita Giese. Es sollen daher vor allem größere Wohnungen entstehen. „Wir sehen hier eine große Nachfrage.“ Denkbar seien zudem Einliegerwohnungen für die Großeltern. „Die konkreten Planungen stehen jedoch erst am Anfang“, betont Giese. Derzeit befindet sich auf dem Grundstück eine Obstwiese.

Häuser mit zwei Etagen und Dachgeschoss

Lageplan: Hier sollen die Wohnhäuser entstehen. Quelle: arno

Klar ist: Fünf der sechs Häuser sollen 10,50 Meter hoch sein. Geplant sind hier zwei Etagen plus Dachgeschoss. Die Wohnungen sollen alle barrierefrei sein und entweder über einen Balkon oder eine Terrasse mit kleinem Garten verfügen. Ein Gebäude fällt mit 7,30 Meter etwas kleiner aus. Hier ist eine Etage plus Dachgeschoss geplant. Auch sollen in dem Quartier Spielplätze und Gemeinschaftsflächen entstehen. Und es sind in einem ersten Entwurf 41 Parkplätze vorgesehen – zwei mehr als in der Stellplatzsatzung der Hansestadt vorgeschrieben sind.

Ziel der Bauvoranfrage sei es, grundsätzliche Fragen zu klären: Ist ein Bau an dieser Stelle in dieser Größenordnung möglich? Und kann die Zufahrt zum Wohnquartier über den Krischanweg erfolgen? „Wir wollen wissen, wie die Fläche bebaubar ist, ehe wir einen konkreten Bauantrag stellen“, sagt Giese. Genehmigt werden soll das Vorhaben im unbeplanten Innenbereich nach Paragraph 34 des Baugesetzbuches – die Erstellung eines Bebauungsplanes ist also nicht nötig.

Geplanter Baubeginn im Frühjahr 2021

Zur Zeit befindet sich auf dem Grundstück eine Obstwiese. Quelle: OVE ARSCHOLL

Auch ob es Miet- oder Eigentumswohnungen werden, sei noch offen. „Es gibt die Überlegung, Wohnungen zu verkaufen. Schließlich wollen zur Zeit viele Familien Wohnungen erwerben“, sagt die Projektleiterin. Eine Entscheidung soll im Laufe der Planungen fallen – „je nach Marktlage“, wie Giese sagt.

Baubeginn soll nach Möglichkeit im Frühjahr 2021 sein. Die Lutter Vermögensverwaltung rechnet mit zwei Jahren Bauzeit – mindestens. „In Abstimmung mit den Nachbarn wollen wir in der Bauphase größtmögliche Rücksicht nehmen“, sagt Giese. Mit fast allen Anwohner habe es bereits Gespräche gegeben. „Ein Schallschutzgutachten hat uns die Verträglichkeit bescheinigt.“

Ortsbeirat befürwortet Projekt einstimmig

Giese spricht von einer attraktiven Lage: „Das Quartier hat eine große Nähe zum Stadtzentrum und ist gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden.“ Es sei schwierig, in Rostock eine freie Baufläche in dieser Position und Größenordnung zu finden.

Im Ortsbeirat stellten am Dienstag zahlreiche Anwohner Fragen zu dem Projekt – unter anderem, wie hoch die Mietpreise sind. Dies könne laut Lutter jedoch noch nicht beantwortet werden. Der Ortsbeirat befürwortete das Vorhaben einstimmig. Als nächstes befindet der Bau- und Planungsausschuss der Bürgerschaft über das Projekt.

