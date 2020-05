Neues Video aufgetaucht: Es zeigt Ursache für Kranunfall bei Liebherr in Rostock

Rostock

Ein neu aufgetauchtes Video beweist: Der Bruch des Kranhakens hat den verhängnisvollen Unfall am 2. Mai an Bord des Spezialschiffs „Orion“ bei Liebherr im Rostocker Seehafen verursacht. Bei einem so genannten Überlast-Test kollabierte der Ausleger des nagelneuen, für 5000 Tonnen ausgelegten Spezialkrans.

Der Kranbauer Liebherr hatte diesen an Bord montiert. Beim Test mit einer 5500 Tonnen schweren, mit Wasser gefüllten Schute brach der Kranhaken und schlug nach hinten über. Zwölf Personen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Der Sachschaden beträgt 50 bis 100 Millionen Euro.

Anzeige

Das neue Video zeigt, dass der Ausleger sehr steil stand, was die verhängnisvolle Kettenreaktion begünstigt haben könnte. Ebenso ist zu sehen, dass die Schute noch nicht vollständig aus dem Wasser gehoben war. Liebherr erklärt, dass der Haken bereits bei einer Belastung von 2600 Tonnen gebrochen sei.

Weitere OZ+ Artikel

Dieses Überwachungsvideo zeigt die Ursache des Kranunfalls in Rostock:

Unklar ist, wieso das Bauteil bei einem Belastungstest mit einer mit Wasser gefüllten 5500 Tonnen schweren Barge gebrochen sein könnte. Die zuständige Klassifikationsgesellschaft – eine Art Schiffs-Tüv – will sich nicht zur Abnahme von Einzelkomponenten äußern.

Augenzeuge filmte das Kran-Unglück:

Wismarer Professor: Bei diesem Test wirken enorme Kräfte

Man müsse sich der enormen Kräfte bewusst sein, die bei einem solchen Belastungstest wirken, erklärt Prof. Jürgen Siegl von der Hochschule Wismar, der jahrelang für Klassifikationsgesellschaften gearbeitet hat. Zumal es sich bei dem Offshore-Schwerlastkran HLC 295000 um einen Prototypen handele. Und: „Nicht nur der Kran ist neu, auch die Prüfung des Krans“, betont Siegl, der am Fachbereich Seefahrt in Warnemünde Schiffstheorie, Schiffbau und Verkehrsmitteltechnik unterrichtet.

Bilder zeigen die Verwüstung nach dem Unfall:

Zur Galerie Bilder von der Verwüstung nach dem schweren Kran-Unfall bei Liebherr in Rostock

Wenn eine Last angehoben werde und dann plötzlich, eventuell durch einen Bruch des Hakens, wegfalle, entstehe ein Gegenmoment, welches das Schiff und den Kran schnell zurückschwingen lässt. Zudem gerate das Schiff in eine sogenannte Rollbewegung und schwinge noch weiter auf die gegenüberliegende Seite. Zusammen mit dem Trägheitsmoment des Auslegers könnte dies zu dem verhängnisvollen Unfall geführt haben. Diese Annahme scheint das nun aufgetauchte Video zu untermauern.

Bild 1: Eine auf der Steuerbordseite im Wasser Quelle: Benjamin Barz

Fakt ist: Der Haken – mit Aufhängung, der sogenannten Hakenflasche, bringt er es auf rund 150 Tonnen – wurde nicht von Liebherr selbst produziert, sondern von einem Lieferanten in Holland zugekauft. Ein Konstruktions- sowie ein Produktionsfehler des Liebherr-Krans könne somit ausgeschlossen werden, betont Liebherr-Sprecher Dieter Schmidt.

Mehr zum Thema:

Kommentar: Schwerer Kran-Unfall im Rostocker Hafen: Schwachstellen vorher erkennen

Das sagen Augenzeugen über das schwere Kran-Unglück im Rostocker Hafen

Kran-Unfall im Rostocker Hafen: Was in der Nacht bei Liebherr los war

Von Thomas Luczak