Nach den Affen, den Pinguinen und den Eisbären sind nun die liebsten Meeressäuger der Zoo-Besucher an der Reihe: Nach dem Darwineum und dem Polarium geht der Rostocker Zoo sein nächstes Großprojekt an. Bis 2022 soll ein neues Zuhause für die Seebären und Seehunde in der Hansestadt gebaut werden. Insgesamt sieben Millionen Euro wollen Land, Stadt und Tierpark für die neue Anlage ausgeben.

Der Neubau der Robben-Anlage – er muss sein, sagt Zoo-Direktor Udo Nagel. „Bei jedem Schwimmbad sagt man, dass es nach 30 Jahren erneuert werden muss. Und so ist es auch mit den Becken für unsere Meeressäuger.“ Seit Jahren steige die Wasserrechnung des Zoos von Jahr zu Jahr –weil aus den Becken Wasser ausläuft und im Boden versickert. „Wir hätten das flicken können. Das hätte ,nur’ eine Million Euro gekostet. Aber damit hätten wir weder den Tieren noch den Besuchern etwas Gutes getan.“

Deshalb entwarf der Zoo einen Plan für eine komplett neue Anlage: Zwei Becken wird es geben, beide mit großen Glasscheiben. „Durch die können Besucher Seebären und Seehunde auch unter Wasser beobachten“, sagt Nagel. Eine neue Filtertechnik soll jederzeit für klares, sauberes Wasser sorgen: „Wir und auch unsere Gäste sind begeistert davon, wie sauber das Wasser im Polarium ist. Diesen Standard wollen wir auch bei der neuen Meeressäuger-Anlage bieten.“

Überdachung und Bildung

Damit aber nicht genug: Die Besucher sollen künftig bei jedem Wetter die Tiere anschauen können. Deshalb plant der Zoo eine Art überdachte Tribüne. „Und dort wollen wir auch eine neue Ausstellung zeigen – zum Leben und dem Lebensraum der Meeressäuger. Wir haben einen Bildungsauftrag: Jedes Tier im Zoo ist schließlich Botschafter für seine Artgenossen in Freiheit“, so Nagel. „ Seebären und Seehunde sind tolle Tiere!“, betont er.

Die Ausstellung soll sich mit Meeresströmungen befassen – „aber auch dem Problem Plastikmüll im Meer“. Auch Skulpturen von anderen Meeressäugern will der Zoo-Chef zeigen – von Walen etwa. „Und wir denken über ein Erlebnis-U-Boot nach, in dem die Gäste in den Lebensraum der Seehunde und Robben abtauchen können.“

Land zahlt 80 Prozent

„Ich freue mich sehr über das neue Großprojekt im Rostocker Zoo. Alle werden profitieren, Tiere und Menschen gleichermaßen. Der Rostocker Zoo wird seine Tradition im Sinne von Aufklärung und Tierwohl weiter fortsetzen. Jetzt heißt es, Ärmel hochkrempeln“, sagt Stefan Rudolph, Staatssekretär im Schweriner Wirtschaftsministerium. Das Land wird 80 Prozent der Kosten für die Robben-Anlage tragen.

„Das ist ein großartiges Vorhaben für die Tiere, für die Besucher des Zoos und auch für die Mitarbeiter. Als Europas bester Zoo muss man sich viel Mühe geben, um die Spitzenposition zu behalten“, betonte Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. „Ich bin daher überzeugt, dass Udo Nagel und das Zoo-Team auch dieses Projekt zum Erfolg führen werden und den Zoobesuch für Familien noch attraktiver machen.“

Robben ziehen um

Für die Bauphase – sie könnte im Frühjahr 2021 starten – müssen die Seebären „Daisy“ (21), „Egoli“ (20), „Pepe“ (7), „Wendy“ (6) und „Edgar“ (1) sowie die Seehunde „Susi“ (30), „Gizmo“ (18), „Lilly“ (13) und „Lotte“ (1/2) umziehen: „Wir haben im Polarium noch eine dritte Anlage, versteckt hinter den Kulissen“, erklärt Nagel. Die ist eigentlich für trächtige Eisbären-Damen gedacht. Als Rückzugsort in der Schwangerschaft und nach der Geburt.

„Wenn die Eisbären nun keinen Nachwuchs erwarten, können wir da ein Zwischenquartier für die Seehunde und Seebären einrichten. Abgeschottet natürlich von den Bären.“ Sollte es aber doch Eisbären-Babys geben, müssen „Daisy“ und Co. ausziehen: „Wir bitten dann befreundete Zoos, sie eine Zeit lang bei sich aufzunehmen“, sagt Nagel.

Afrika als nächstes Ziel

Für Nagel ist die neue Robben-Anlage nur ein „Zwischenspiel“: Denn nach der 2012 eröffneten und rund 30 Millionen Euro teuren Affen-Anlage Darwineum und dem 2018 eröffneten und knapp 15 Millionen Euro teuren Polarium für die Eisbären plant er das nächste Großprojekt: „Alle sieben Jahre braucht ein Zoo eine neue, große Attraktion.“ 2025 soll es nun wieder so weit sein: „Bis Jahresende legen wir einen Masterplan mit mindestens zwei Großprojekten vor“, kündigt der Zoo-Chef an.

Denkbar sei, dass als nächstes Mega-Vorhaben eine neue Afrika-Anlage entsteht: „Wir wissen, dass sich viele Rostocker und Besucher eine Rückkehr der Elefanten wünschen. Auch Giraffen und Nashörner werden immer wieder genannt“, so Nagel. Er selbst wird diese Vorhaben aber nicht mehr als Chef betreuen. Auch die Eröffnung der neuen Robben-Anlage wird Nagel nur noch als „normaler“ Besucher erleben: Sein Vertrag wurde 2019 nochmals um ein halbes Jahr verlängert, bis Ende Juni 2021. „Dann aber ist Schluss. Dann gehe ich in den Ruhestand.“ Er hofft aber: „Vielleicht lädt man mich ja zur Eröffnung der Robben-Anlage ein.“

