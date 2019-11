Neuplanung und fehlende Mittel: Die Sanierung des Warnemünder Georginenplatzes verzögert sich

Rostock

Baulärm, Schutt und eine Vollsperrung: Rund um das Warnemünder Kleinod Georginenplatz wird der Straßenzug saniert. Lange Zeit galten Platz und Straße als ein gesamter Sanierungskomplex. Doch eine notwendige Planungsänderung und fehlende finanzielle Mittel sorgen für Verzögerungen des Gesamtvorhabens.

Jeden Morgen, pünktlich um 7 Uhr, beginnen rund um den Warnemünder Georginenplatz die Bauarbeiten an der Straße. Ines Heinrich betreibt dort nicht nur eine eigene Handweberei, sondern bietet auch Ferienwohnungen an. „Ich höre die Baugeräusche schon gar nicht mehr. Aber meine Gäste beschweren sich über die Baustelle.“

Ein buntes Idyll

Seit ihrer Kindheit lebt die Webmeisterin am Georginenplatz. Sie erinnert sich: „Das war ein kleines buntes Idyll. Früher war der ganze Platz mit vielen Georginen bepflanzt.“ Heute scheint vor allem die Bebauung etwas aus der Zeit gefallen. Sowohl der Bodenbelag als auch die hüfthohen Wände sind stark vermoost und von der Witterung gezeichnet. Die Bänke sind beschmiert und morsch. „Es wäre wirklich schön, wenn der Platz im Zuge der Straßensanierung direkt mit umgesetzt wird“, sagt Heinrich.

Baugerüste, Bagger und viel Sand: Die Georginenstraße befindet sich mitten in der Sanierung – der Georginenplatz wird hingegen noch nicht bebaut. Quelle: Moritz Naumann

Missverständnis mit dem Amt für Verkehrsanlagen

„Man braucht doch aber die Straße nicht zu machen, wenn man in diesem Zuge nicht auch gleich den Platz saniert. Und dieses Kleinod hat ja nicht mal mehr DDR-Charme“, sagt Kerstin Berger. Direkt am Einstieg der Baustelle betreibt sie ein Apartmenthaus mit elf Ferienwohnungen. Auch ihr Geschäft werde durch die Arbeiten beeinträchtigt. „Meine Gäste zeigen Verständnis, dennoch muss ich regelmäßig etwa 20 Prozent Rabatt geben.“

Lange galt die Sanierung von Platz und Straße als ein Komplettvorhaben. Doch nach einer Ortsbeiratssitzung, in dem das Amt für Verkehrsanlagen über die Arbeiten aufklärt, tauchen plötzlich Zweifel auf. „Es wurde kein Gesamtkonzept vorgestellt, sondern nur die Sanierung der Straße besprochen“, sagt Warnemündes Ortsbeiratsvorsitzender Alexander Prechtel. Auch Ines Heinrich war bei dieser Sitzung dabei. „Wir haben lediglich gehört, dass das geschoben wird.“ Laut Heiko Tiburtius, Leiter des Amtes für Verkehrsanlagen, sei es zu Missverständnissen gekommen, weil im Konzept für die Straßensanierung der Georginenplatz genannt wird. „Aber nur, weil der Platz von der Straße umschlossen ist.“

Baumbestand und Finanzmittel

Wie die Presse- und Informationsstelle der Hansestadt Rostock deutlich macht, hatte das Amt für Verkehrsanlagen 2015 den Auftrag, sowohl den Straßenzug als auch den Platz als gesamtes Sanierungsvorhaben umzusetzen. Jedoch wurde es notwendig, die erste Planung des Platzes zu überarbeiten, da die Öffentlichkeit den Baumbestand erhalten wollte. Darüber hinaus seien die veranschlagten Finanzmittel von 1,49 Millionen Euro nicht ausreichend gewesen.

„Verwaltungsintern wurde daher im Mai 2019 durch das Amt für Verkehrsanlagen festgelegt, den Teilbereich Georginenplatz herauszulösen und nur die Sanierung der Georginenstraße zu realisieren.“ Nun verantwortet das Amt für Stadtgrün die Planung und Koordinierung für den Teilbereich Georginenplatz.

Sanierung des Georginenplatzes erfolgt frühestens 2022

Die erforderlichen Hausmittelbedarfe wurden demnach bereits für die Jahre 2021 bis 2023 angemeldet. „In den Jahren 2022/2023 ist dann die Umgestaltung des Platzes geplant“, sagt Kerstin Kanaa aus der Rostocker Presse- und Informationsstelle. Wie der Platz dann aussehen soll? „Die Neugestaltung wird im Wesentlichen den vorhandenen Baumbestand berücksichtigen.“ Darüber hinaus sollen die Wege entsprechend historischer Vorgaben erneuert werden. „Es sind intensive Bepflanzungen (unter anderem mit Dahlien) und Verweilbereiche vorgesehen.“

Die Anwohner und Urlaubsgäste müssen sich also noch etwas gedulden, bevor der Platz saniert wird. Dafür liege die Straßenbebauung voll im Plan, sagt Heiko Tiburtius. Im Moment werden alle Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Hausanschlüsse erneuert. Die Kreuzung Friedrich-Franzstraße in Richtung Hermannstraße soll zum Ende dieses Jahres wiederhergestellt werden. Am Ende wird die gesamte Georginenstraße mit grauem Naturstein bepflastert, die Gehwege bekommen die für Warnemünde üblichen Pflastersteine in Form einer Bischofsmütze. Die Arbeiten sollen bis November des nächsten Jahres andauern.

