Rostock

Hier landet der Müll aus Rostock und dem ganzen Land: in der Sortieranlage für Leichtverpackungen in Rostock Hinrichsdorf. Der Veolia Umweltservice hat dort eine komplett neue Anlage mit zwei Hallen und Verwaltungsgebäude gebaut. Die Kosten sollen laut Unternehmen im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen. 2018 hatte ein Großbrand die Anlage zerstört.

Es waren mit die größten Feuerwehreinsätze in der jüngeren Geschichte der Hansestadt: Vor gut drei Jahren, im Hitzesommer 2018, kam es in Rostock zu insgesamt sieben Großbränden, unter anderem in mehreren Abfallbehandlungsanlagen. Am stärksten betroffen war damals der Recyclinghof von Veolia im Ortsteil Hinrichsdorf. Ende Mai waren dort 150 Feuerwehrleute im Einsatz, weil 1000 Kubikmeter Schrott in Flammen standen.

Kaum acht Wochen später der nächste Alarm auf dem Gelände – die Halle mit der Sortiertechnik war in Brand geraten. Der Grund: Während der Quetschung und Zerkleinerung der Leichtverpackungen kam es zum Feuer, das dann über ein Trommelsieb über die Förderbänder gelangte. „Die Flammen erfassten schnell den restlichen Abfall und griffen dann auf die Anlagen und das Gebäude über“, hieß es damals in einer Mitteilung von Veolia.

Komplett neue Anlage gebaut

Nun ist alles wieder aufgebaut. Niederlassungsleiter Ronald Kaltenwasser erklärt: „Der Standort wurde komplett überplant und erneuert. Nichts steht mehr, wo es einmal war.“ Bis Mai 2019 wurden die Überreste der alten Anlage abgerissen. „Seitdem haben wir bis heute hier auf dem Gelände neu gebaut“, berichtet Kaltenwasser. In diesen Tagen hat nun die sogenannte Warmbetriebnahme der neuen Sortieranlage begonnen.

Im September soll sie wieder voll umfänglich laufen. Bis dahin wird noch getestet, an welchen Stellen es hakt. Beim ersten Blick durch die Halle fallen die vielen Förderbänder auf – bis hoch unter die 13 Meter hohe Decke. Überall wird der entsorgte Verpackungsmüll transportiert.

Brandschutzmaßnahmen: Neue Technik und 2-Millionen-Liter-Wassertank

Besonders wichtig für den Betrieb der neuen Anlage: die Brandschutzmaßnahmen. Dazu gehört unter anderem ein riesiger Wassertank auf dem Gelände direkt neben der 3420 Quadratmeter großen Sortierhalle, der zudem eine 1565 Quadratmeter große Annahmehalle vorgelagert ist. Zwei Millionen Liter Wasser fasst der Tank. Zudem befindet sich auf dem Areal ein Feuerlöschteich. Die einzelnen Hallen sind als Wanne gebaut. Bricht dort ein Feuer aus, sollen Brand und Löschwasser darin bleiben.

Auch die Technik in der Sortierhalle ist erneuert worden. „Wird beispielsweise auf einem der Förderbänder eine Hitzequelle detektiert, stoppt das Band und läuft dann rückwärts. So soll verhindert werden, dass der Brand sich weiter über die Bänder in der Halle ausbreitet“, erklärt Niederlassungsleiter Ronald Kaltenwasser.

Leichtverpackungen sind überwiegend Verpackungen aus Kunststoffen, Leichtmetallen wie Aluminium oder Weißblech und Verbundmaterialien. Mit 32 Kilogramm pro Person und Jahr machen sie laut Statistischem Bundesamt den größten Teil am Verpackungsmüll der privaten Haushalte aus. Der Sinn der Rostocker Anlage: aus gesammelten Verpackungen recyclingfähige Produkte zu finden und diese für die Abnehmer zu pressen.

Sortiergeräte trennen Verpackungsmüll

Sortiergeräte erkennen, was Folie, Metall, Papier ist. Letztes gehörte übrigens nicht in den Verpackungsmüll. „Wir haben es aber immer wieder auch mit Papier zu tun. Auch Autobatterien und Akkus landen bei den Leichtverpackungen.“ Ronald Kaltenwasser betont: „Akkus sind ein großes Problem für solche Sortieranlagen. Sie sind keine Verpackung und können leicht Brände verursachen.“ In der Sortieranlage lande an Müll alles, was man sich vorstellen könne. Das soll mithilfe der neuen Technik aber möglichst verhindert werden.

Am 21. September soll die neue Sortierhalle für den Haushaltsmüll voll in Betrieb gehen. Die rund 40 Mitarbeiter, die vor dem Großbrand bei Veolia in Rostock gearbeitet haben, seien laut Unternehmen zum größten Teil gehalten worden. „Wir haben sie während der Bauzeit an anderen Standorten eingesetzt. Wir wollten das Fachpersonal unbedingt halten“, so Unternehmenssprecher Andreas Jensvold.

Von Michaela Krohn