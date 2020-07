Neustart für die Warnemünder Mittelmole: Stadt engagiert neuen Planer

Warnemünde

Sie steht im Zentrum eines nun schon über zehn Jahre andauernden Diskurses: Die Warnemünder Mittelmole. Nachdem die Planungen für das Rostocker „Filetgrundstück“ im vergangenen Jahr von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen auf Null gesetzt wurden, sollen sie in diesem Jahr kräftig Fahrt aufnehmen.

Derzeit wird ein neues externes Planungsbüro engagiert, das mit frischen Wind schnelle Ergebnisse erzielen soll. Diese sollen in das neue Strukturkonzept integriert werden, über das die Bürgerschaft bereits Anfang 2021 entscheiden soll.

Anzeige

Die geballte Stadtentwicklungskompetenz war zugegen: Im Rahmen der Ortsbeiratssitzung am Dienstag war der Amtsleiter Ralph Müller mit einigen seiner Mitarbeiter zu Gast im Rostocker Bürgerschaftssaal. Im Gepäck hatten sie die Pläne zur Aufstellung eines neuen Strukturkonzeptes für Warnemünde. Die bereits für das Frühjahr angekündigte Ausstellung, in der Anwohner ihre eigenen Ideen einbringen sollten, werde nun im Herbst stattfinden. Vom 6. bis 15. September will man im Gemeindehaus eine sogenannte Aktiv-Ausstellung präsentieren.

Weitere OZ+ Artikel

Externe Planer für das Rostocker „Filetgrundstück“

Unabhängig davon wird derzeit ein externes Planungsbüro beauftragt, das sich mit der Entwicklung der Mittelmole beschäftigen soll. Auf die Ausschreibung seien fünf Angebote eingereicht worden. Am 30. Juli wird im Vergabeausschuss über den Zuschlag entschieden. „Es braucht frischen Wind für die anstehenden Planungen“, begründet Wolfgang Oehler vom Stadtentwicklungsamt den Entschluss.

„Ich hoffe aber, dass die Bemühungen der letzten zehn Jahre nicht völlig umsonst gewesen sind“, merkt Jobst Mehlan, stellvertretender Ortsbeiratsvorsitzender von Warnemünde, an. Tatsächlich soll der neue Planer die zurückliegenden Diskurse über Gebäudehöhen und Wohnungsbau und der sich seither veränderten Grundstücksbedingungen berücksichtigen. Schlussendlich sollen die Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung mit den Ergebnissen des Planungsbüros zusammenfließen – in einem ganzheitlichen Strukturkonzept.

Die Mittelmole soll Besucherströme entzerren

Werner Fischer, Vorsitzender des Warnemünder Ortsbeirates, befürwortet dies. „Es darf hier keine Insellösung geben. Die Mittelmole sollte ganzheitlich entwickelt werden. Denn nur dann können die Defizite des Ortes für die dortige Bebauung berücksichtigt werden.“ Für ihn sei der Wohnungsbau nachrangig. Ein Bürgerbegegnungszentrum mit Räumen für Vereine und Veranstaltungen sei ein Dauerbrenner bei den Anwohnern.

Darüber hinaus solle die Mittelmole Raum zum Wohlfühlen bieten, mit Sitzgelegenheiten, Terrassen und Verweilangeboten. „Damit kann man die Besucherströme entzerren und das Zentrum und die Brücke über den Alten Strom entlasten.“

So funktioniert die Bürgerbeteiligung Das Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft plant eine Aktiv-Ausstellung vom 6. bis 15. September im Gemeindehaus am Kirchenplatz 4. Bis Mitte August sind Anwohner und Interessierte aufgerufen, ihre Ideen für die Entwicklung des Ostseebades einzubringen. So können sie Skizzen, Illustrationen und Texte einschicken, die dann in die Ausstellung integriert werden. Die Einsendung könne per Mail oder auch postalisch erfolgen. Ansprechpartner ist Wolfgang Oehler. Adresse: Büro für Stadt- und Regionalentwicklung, Schröderstraße 46, 18055 Rostock / Email: FSK-Warnemuende@bsr-hamburg.de / Tel.: 0381 25639019

Das Strukturkonzept soll einen Fahrplan für die kommenden zehn Jahre beinhalten und die Themenaspekte rund um Ortsbild, Verkehr, Wirtschaft, Tourismus, Wohnen, Infrastruktur und Umweltschutz umfassen. Neben der „Aktiv-Ausstellung“ plant das Amt für Stadtentwicklung Plakatierungen, Broschüren, Online-Formate und Themenforen. Der Plan ist ambitioniert. Denn viel Zeit bleibt den Planern nicht. „Die Vorlage soll die Bürgerschaft im Frühjahr 2021 erreichen“, sagt Oehler.

Wohnungen und Landessportschule

Die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro verfügt alleine über ein Drittel der gesamten Mittelmolen-Fläche, wie Carsten Klehn, Sprecher der Wiro sagt. An den grundsätzlichen Plänen habe sich wenig geändert. „Als städtische Wohnungsgesellschaft wollen wir dort die notwendigen Mietwohnungen für Warnemünde bauen, inklusive der dafür benötigten Infrastruktur.“

Des Weiteren baut der Landessportbund eine neue Landessportschule auf der Mittelmole. Hier laufen die Planungen bereits unter Hochdruck, denn bis 2023 müsse der Neubau mit rund 100 Betten stehen. Rund 15 Millionen Euro sollen in dieses Projekt fließen. Laut Ortsbeiratschef Fischer will der Landessportbund am 30. Juli im Rahmen einer Informationsveranstaltung detaillierter über die laufenden Planungen aufklären.

Lesen Sie auch

Von Moritz Naumann