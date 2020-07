Neustart nach Corona: Erstes Aida-Kreuzfahrtschiff läuft in Rostock ein

Die Reederei Aida Cruises hat am Sonnabend zwei ihrer Kreuzfahrtschiffe nach Rostock geschickt. Am Vormittag gegen 11 Uhr lief im Beisein von vielen Schaulustigen zunächst die „Mar“ in die Hansestadt ein, am Nachmittag folgt noch die „Blu“. Die ersten Bilder vom Einlaufen der „Mar“ in Warnemünde.