Rostock

Vergeblich hat ein Vater am Sonntag gegen 1 Uhr am Bahnhof in Neustrelitz auf die Ankunft seines Stiefsohnes aus Berlin gewartet. Doch unter den Reisenden, die ausstiegen, befand sich sein Sohn nicht. Der Junge war während der Fahrt eingeschlafen. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Junge schließlich in Rostock gefunden werden.

Der Stiefvater rief die Polizei und gab eine Vermisstenanzeige auf, nachdem der Junge nicht in Neustrelitz aus dem Zug stieg. Die Neubrandenburger Beamten informierten daraufhin ihre Kollegen in Rostock, die den 12-Jährigen bei Ankunft des Zuges in Rostock fanden. Dort konnte der Stiefvater das Kind schließlich abholen.

Von OZ