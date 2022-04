07.04.2022, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock: Galapagos-Riesenschildkröte Nanda ist in ihrem neuen Zuhause im Darwineum unterwegs. Die rund 60 Kilogramm schwere Nanda erblickte am 12.03.2013 in der Schweiz das Licht der Welt. Gemeinsam mit ihren Schwestern Frieda Isabela und Espanola empfängt sie die Besucher des Darwineums im Eingangsbereich. Foto: Bernd Wüstneck/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ Quelle: Bernd Wüstneck