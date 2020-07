"Nicht durchdacht": Kritik an Landesprogramm für Schwimmkurse in MV

Rostock

Damit mehr Grundschüler in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr das sichere Schwimmen erlernen, hat die Landesregierung das Programm „MV kann schwimmen“ aufgestockt. Anbieter von Sommerferienkursen werden nun mit insgesamt 130 500 Euro unterstützt. Gleichzeitig fällt die Eigenbeteiligung der Schüler weg. Hintergrund ist der ausgefallene Schwimmunterricht an den Schulen wegen der Corona-Pandemie.

„Schwimmen ist nicht nur eine Sportart, die Kinder optimal gesundheitlich fördert und Spaß macht. Schwimmen ist wichtig, damit sich Kinder im Ernstfall über Wasser halten können“, sagt Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD). Zumal Mecklenburg-Vorpommern mit den Ostseestränden, den vielen Seen und den Freibädern über zahlreiche Möglichkeiten für das Freizeitvergnügen im Wasser verfüge, so Martin.

Kurse sind innerhalb weniger Minuten ausgebucht

Aus Sicht der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) reicht die Aufstockung des Programmes jedoch nicht annähernd aus, um den Bedarf zu decken. „Das ist ein positiver Beitrag. Und es ist gut, dass es überhaupt die Möglichkeit für einen kostenlosen Schwimmkurs gibt. Aber wir Vereine werden die Masse der Kinder nicht beschulen können“, sagt Thomas Powasserat, Landesreferent der Wasserwacht. Insgesamt seien rund 8000 Grundschüler in MV vom Ausfall des Schwimmunterrichts betroffen.

Das DRK habe für diesen Sommer knapp 50 Schwimmkurse organisiert. „Fast alle waren innerhalb von fünf Minuten ausgebucht“, sagt Powasserat. Die meisten Anfragen erhalte die Wasserwacht aus Rostock und Umgebung. Doch gerade hier gebe es keine Angebote, weil die Neptun-Schwimmhalle und andere Einrichtungen geschlossen haben. „Ich kenne Eltern, die fahren jetzt von Rostock nach Grevesmühlen, damit ihr Kind schwimmen lernen kann“, so Powasserat.

Bäder sind geschlossen, Teilnehmerzahlen stark begrenzt

Die Schließung der kommunalen Hallenbäder sei auch in anderen Städten ein Problem. Gleichzeitig fehle es an Personal. „Die Schwimmlehrer an den Schulen haben jetzt Urlaub. Es hätte aber geholfen, wenn sie zur Verfügung stehen würden“, sagt Powasserat. Bei der Wasserwacht seien hauptsächlich Ehrenamtler im Einsatz. „Und die müssen sie erst einmal finden.“

Durch die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind zudem die Teilnehmerzahlen stark begrenzt. „Wir können in diesem Jahr keine Kurse mit 20 Kindern durchführen, sondern nur mit sechs bis zehn, je nachdem wie viele Schwimmlehrer und Helfer dabei sind“, betont Powasserat. Er bezweifelt, dass der ausgefallene Schwimmunterricht im kommenden Schuljahr einfach nachgeholt werden kann. „Dafür fehlen die Kapazitäten.“

Warum nicht ausweichen in Hotelanlagen?

Thomas Powasserat ist Landesreferent der DRK-Wasserwacht. Quelle: CORNELIUS KETTLER

Keine Kurse anbieten kann in diesen Sommerferien Uta Otte. „Das ist in diesem Jahr ganz traurig“, sagt die Schwimmtrainerin aus Graal-Müritz. Das Schwimmbecken in der Reha-Klinik des Ostseeheilbades sei genauso geschlossen wie andere Hallenbäder. „Das ist nicht gut durchdacht vom Ministerium, da hätte vorher besser recherchiert werden müssen“, so Otte.

Die Eltern hätten nun einen Gutschein bekommen, den sie angesichts fehlender Angebote gar nicht einlösen können. „Das sorgt für Enttäuschung.“ Die Schwimmlehrerin fragt sich: „Warum können wir nicht in die Hotelanlagen ausweichen? Zwischen 8 und 9 Uhr geht dort bestimmt kein Gast schwimmen.“

Anteil der Nichtschwimmer liegt bei mindestens 15 Prozent

Laut DRK-Wasserwacht verlassen jedes Jahr rund 30 Prozent der Kinder die Grundschule, ohne sicher schwimmen zu können. Das Bildungsministerium teilt andere Zahlen mit. Demnach gab es im Schuljahr 2018/2019 in Mecklenburg-Vorpommern unter den 13 100 Mädchen und Jungen in der ersten Jahrgangsstufe zwar noch 10 407 Nichtschwimmer. Das entsprach 79,4 Prozent. In der Jahrgangsstufe vier lag der Anteil an Nichtschwimmern im selben Schuljahr dann jedoch nur noch bei 15,7 Prozent.

In der Regel findet der Schwimmunterricht laut Ministerium in der dritten oder vierten Jahrgangsstufe statt. Der Unterricht richte sich nach dem Rahmenplan Sport: „Ziel ist es, dass sich die Kinder an das Wasser gewöhnen, am Ende der 4. Klasse schwimmen können und die Baderegeln kennen.“

