Immer mehr schicke neue Wohnungen werden am Weißen Kreuz im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf gebaut. Auch die Einfamilienhäuser in Kassebohm und Riekdahl sind schwer gefragt. Im Südosten der Stadt lässt es sich leben – oder zumindest wohnen.

Denn was Brinckmansdorf, das seinen Namen dem niederdeutschen Schriftsteller John Brinckman verdankt, fehlt, sind Ärzte. Schon öfter war das in den vergangenen Jahren Thema auf den Sitzungen des zuständigen Ortsbeirats, so der Vorsitzende Marco Döbel (CDU).

Marco Döbel (CDU) ist Ortsbeiratsvorsitzender im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf. Quelle: CDU Rostock

Kaum niedergelassene Mediziner, schon gar keine Spezialisten und nicht einmal eine Apotheke gibt es in seinem Stadtteil. Das müsse sich ändern. Nicht zuletzt, weil derzeit so viel gebaut wird. Schon bald werde Brinckmansdorf mehr als 10 000 Einwohner haben. „Da muss also etwas kommen“, sagt der CDU-Mann.

Kassenärztliche Vereinigung legt Bedarfsplan fest

Das Problem: Darauf, wo sich Ärzte niederlassen, hat die Politik kaum Einfluss. Denn Mediziner können selbst entscheiden, wo sie praktizieren wollen. Wo sie es dürfen, regelt eine sogenannte Bedarfsplanung. Die legen die Kassenärztlichen Vereinigungen fest, auf Bundes- und Landesebene, gemeinsam mit den Verbänden der Krankenkassen.

Das Ziel: „Die flächendeckende, wohnortnahe vertragsärztliche Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten und Fehlversorgung zu vermeiden“, so heißt es in den Vorgaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).

Den aktuellen Bedarfsplan für das Land hatten Ärzte und Kassen gerade erst auf ihrer Ausschusssitzung Ende Oktober neu befunden – und auch, dass Rostock nicht zu den „unterversorgten Regionen“ gehört. So sieht der Plan zunächst keine neuen Hausarztpraxen in der Hansestadt vor. Für das Rostocker Umland stehen dagegen 10,5 potentielle neue Allgemeinmedizinische Stellen zur Debatte.

Eigene Praxis kostet mehr als 100 000 Euro

Generell gebe es viele Faktoren, die beeinflussen, wo sich ein Allgemeinmediziner niederlässt, so Kerstin Alwardt, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung MV (KVMV). Dazu gehören natürlich die Kosten. Für die Gründung einer eigenen Praxis müssen Hausärzte laut einer Existenzgründungsanalyse der apoBank und des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (ZI) im Schnitt 104 000 Euro einkalkulieren. Eine Analyse der Landarztbörse ruft sogar 350 000 Euro für eine durchschnittliche Praxis mit 150 Quadratmetern Fläche in Deutschland auf.

Derzeit sind laut Angaben der KVMV mehr als 140 Mediziner in der hausärztlichen Versorgung in Rostock tätig. Somit kommen etwas weniger als 1500 Einwohner auf einen Hausarzt. Damit liegt die Hansestadt im oberen Durchschnitt. In anderen Regionen beispielsweise in Sachsen oder Baden-Württemberg sind es manchenorts mehr als 2000.

Für ein ganzes Ärztehaus wäre kaum Platz

Den Brinckmansdorfern nützt das alles jedoch wenig. Sind laut Bedarfsplan keine neuen Ärzte in Rostock vorgesehen, sind sie das vorerst auch nicht im Zuständigkeitsgebiet von Marco Döbel. Tatsächlich sei es auch eher schwierig, irgendwo ein größeres Ärztehaus zu bauen, weil schlicht der Platz fehlt. „Aber eine einzelne Praxis muss man doch irgendwo unterbringen können“, so der Ortsbeiratsvorsitzende.

Und mehr noch: Es gibt keine Post, keine Kulturstätten und staatliche Schulen sind ebenfalls Mangelware. „Eigentlich sind wir nur eine Schlafstätte“, fasst Döbel zusammen. Geht es nach dem Ortsbeiratschef, müsste die Stadt auch für Brinckmansdorf einen eigenen Masterplan schmieden, ähnlich dem kürzlich für die Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) skizzierten. Der sieht beispielsweise vor, dass in dem Viertel mehr grün und weniger Beton entstehen soll, mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer als für Autos. Einen Plan, der aufzeigt, wohin die Reise geht, wünscht sich Döbel auch für sein Brinckmansdorf – mit Ärzten, Apotheke und Post.

