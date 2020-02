Rostock

Wenn bei der Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) bisher gekuppelt wird, betraf das immer nur die Waggons. Jetzt will das Unternehmen auch Menschen zusammenbringen. Am Valentinstag, dem 14. Februar, fährt deshalb erstmals eine Liebesbahn durch Rostock, in der Singles die Chance erhalten, den Partner fürs Leben zu finden.

„Es passiert ja immer mal wieder, dass sich unsere Kunden näher kennenlernen, wenn sie jeden Tag zur gleichen Zeit die gleiche Strecke fahren. Manchmal wird dann auch Liebe daraus“, sagt Michael Reitz, der bei der RSAG Kundenmanager ist. Dass sich nicht nur Haltestellen, sondern auch Straßenbahnen zum Flirten eignen, soll nun gleich mehreren Rostocker Singles auf einmal zugutekommen.

Traditionswagen wird zum Love-Train

Insgesamt 42 Männer und Frauen im Alter von 25 bis 60 Jahren haben am Valentinstag Gelegenheit zum kostenlosen Speeddating. „Wir teilen die Gruppe auf drei Fahrten auf – damit die Flirtwilligen sowohl vom Alter als auch von den Interessen her schon mal gut passen“, sagt Reitz.

Für die Aktion wird der Traditionswagen 704 zum Love-Train. Schließlich hat diese Bahn nicht nur Charme, sondern auch Tische, an denen sich gut plaudern lässt. DJ Olaf Niemann sorgt für die richtige Stimmung. „Und obwohl Getränke sonst in der Bahn verboten sind, machen wir an diesem Abend eine Ausnahme“, kündigt Reitz an.

Kurzstrecke gibt die Zeitbegrenzung vor

Die Fahrten starten jeweils am Doberaner Platz. „Dann geht es erst einmal Richtung Südblick – die Strecke ist zum Warmwerden und gegenseitigen Abchecken gedacht, wie die Jugend das so schön nennt“, sagt Reitz.

Die Bahn fährt dann weiter Richtung Rügener Straße. Jeweils zwei Singles haben dabei Gelegenheit, sich in individuellen Gesprächen besser kennenzulernen. Wie beim Speeddating üblich, läuft dabei die Uhr. „Zeitmaß ist eine Kurzstrecke, also vier Haltestellen. Das sind etwa fünf Minuten“, weiß der Kundenmanager. Insgesamt kann jeder Teilnehmer während der rund anderthalbstündigen Tour auf diese Art mindestens sieben Singles kennenlernen, bis die Bahn am Volkstheater hält.

Ob die Chemie stimmt und es gefunkt hat, können die Flirtwilligen nach den Gesprächen auf speziellen Sympathiekarten vermerken. „Wir werten die dann aus. Und am Montag nach der Aktion bekommt jeder eine Nachricht, ob es ein Match gab – ob also der Single, den man gut fand, das auch erwidert und ein zweites Date möchte“, erklärt Reitz das Prozedere.

Für Hochzeitspaare winkt eine Extrabustour

Eines will der RSAG-Mitarbeiter aber nicht ausschließen: „Wenn es vor Ort direkt richtig funkt, muss natürlich keiner das Wochenende abwarten.“ Nach dem Aussteigen steht es den Singles frei, das Kennenlernen zu vertiefen. In einer Bar, beim Spaziergang zu Fuß oder am besten bei einer weiteren Straßenbahnfahrt.

Sollten die Singles heiraten, sponsert die RSAG zur Trauung eine Fahrt im Oldtimer-Bus. Quelle: OZ

Sollte die Aktion zum Erfolg werden, gibt das Unternehmen jetzt schon ein Versprechen: „Für Paare, die sich an diesem Tag kennenlernen und dann innerhalb von drei Jahren heiraten, sponsern wir zur Trauung eine Fahrt mit unserem Traditionsbus H6B“, kündigt Reitz an.

Besonders noch Singlemänner über 50 gefragt

Interessenten können sich noch bis zum 6. Februar anmelden. Dafür wurde auf der Internetseite www.rsag-online.de ein Formular freigeschaltet. Und das Interesse ist jetzt schon groß. „Aktuell sind wir noch besonders auf der Suche nach Singlemännern über 50“, erklärt RSAG-Sprecherin Beate Langner. Sie freut sich über die gute Resonanz und hofft, dass sich viele der Singles an diesem Abend verlieben, so dass aus alleinstehenden Fahrgästen schon bald Nutzer von Doppelsitzen werden.

