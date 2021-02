Niedrige Inzidenz: Rostocker Einzelhandel soll testweise öffnen

Rostock-Stadtmitte

Die Enttäuschung im Einzelhandel war groß, als nach dem Corona-Gipfel am Mittwoch bekannt wurde, dass die Geschäfte bis auf Weiteres geschlossen bleiben müssen. Doch für das Corona-Musterkind Rostock soll es, wie auch für den Landkreis Vorpommern-Rügen, Ausnahmen geben: Hier sollen Verwaltung und Wirtschaft gemeinsam Konzepte für testweise Öffnungen entwickeln. Die Reaktionen der Einzelhändler sind sehr unterschiedlich: Manche halten gar nichts von der Idee, andere wären sofort dabei.

„Wir würden öffnen“, sagt etwa Manfred Keiper, Inhaber der „Anderen Buchhandlung“. „Ich bin sauglücklich darüber, dass es die Möglichkeit geben soll. Wir leben von Läden, die offen sind und Umsatz machen.“ Dabei müsse jedoch die Sicherheit im Vordergrund stehen: „Ich will nicht, dass meine Mitarbeiter oder die Kunden gefährdet werden.“ Sein Hygienekonzept habe sich bereits während der Öffnung zwischen den beiden Lockdowns bewährt. „Wir haben auch Kunden ohne Maske freundlich des Geschäfts verwiesen“, erklärt Keiper.

„Leute sehnen sich nach Shoppingerlebnis“

Auch Jens Kaczorak vom Sportgeschäft Intersport Carré wäre nicht abgeneigt: „Ich finde alle wohlüberlegten Ideen zur Öffnung gut. Die Leute sehnen sich nach dem Shoppingerlebnis.“ Das habe sich gerade erst bestätigt: „Als der erste Schnee fiel, standen die Kunden bei uns Schlange, um Schlitten zu kaufen. Viele haben ihre Nasen an die Scheiben gedrückt.“ Schlitten seien allerdings inzwischen ausverkauft. „Wir haben innerhalb von zwei Tagen alle verkauft, die wir teilweise zehn Jahre lang im Keller hatten, insgesamt 90 Stück.“

Zum Shoppingerlebnis gehöre allerdings auch, dass die Kunden vor oder nach dem Einkaufen in der Innenstadt etwas essen und trinken oder Kultur erleben könnten, so Kaczorak.. „Man hat im Lockdown light im November und auch in der Zeit des abgesagten Weihnachtsmarkts gemerkt, dass die Innenstadt tot war“, gibt Kaczorak zu bedenken.

Einzelhandel und Gastronomie leben voneinander

So sieht das auch Michael Höppner vom Schuhhaus Höppner: „Die Innenstadt kann nur insgesamt aufmachen, inklusive der Gastronomie. Wir leben voneinander.“ Der letzte Lockdown habe gezeigt, dass die Innenstadt sonst nicht attraktiv genug sei.

Höppner sorgt sich auch um die Corona-Sicherheit im Falle einer Öffnung: „Wir können nicht die Geschäfte aufmachen und werden dann von Kunden aus anderen Landkreisen überrollt.“ Ihm wäre derzeit wichtiger, dass endlich die Überbrückungshilfen gezahlt würden – oder Entschädigungen, wie er sie nennt. „Entschädigung ist derzeit wichtiger als Öffnung“, betont der Geschäftsmann, der die Gipfelbeschlüsse vom Mittwoch für eine „grandiose Frechheit“ hält.

Skeptiker erwarten Neiddebatte

Auch der Chef der Händlervereinigung City-Kreis, Peter Magdanz, hat große Bedenken: „Ich bin da eher skeptisch. Ich bin dagegen, dass nur einzelne, privilegierte Sparten öffnen dürfen.“ Er sieht ebenfalls die Gefahr des Einkaufstourismus aus dem Umland – aber auch die Gefahr, dass die Kunden wegbleiben könnten: „Ich bezweifle stark, dass die Kunden kommen, wenn Gastronomie und Kultur weiter geschlossen sind.“ Er sei zwar für eine schnellstmögliche Öffnung des Einzelhandels, „aber dann MV-weit“, so Magdanz.

Mike Saul, Inhaber des Spielzeugladens „Wupatki“ hat noch eine andere Sorge: „Wenn ich öffne, muss ich raus aus der Kurzarbeit – und das ist derzeit fast das einzige Geld, das reinkommt. Ich habe Bedenken, das einfach so aufzugeben.“ Zudem erwartet er eine Neiddebatte, wenn manche Läden öffnen dürfen und andere nicht. Dennoch würde sich Saul an der Testöffnung beteiligen, „aber nicht im Alleingang, sondern nur in Zusammenarbeit mit dem Handelsverband.“

Von Axel Büssem