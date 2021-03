Papendorf

„Ich wollte als Kind schon Zahnärztin werden“, sagt Dörte Möller und lacht. Und das obwohl sie immer furchtbare Angst vor den Arztterminen hatte. Mit 40 Jahren erfüllte sie sich endlich ihren Traum und hatte ihr Examen in der Tasche. Vorher arbeitete die Güstrowerin als Zahntechnikerin. Jetzt – fast zehn Jahre später – erfüllte die zweifache Mutter ihren zweiten Traum und übernahm eine eigene Praxis.

Von der Stadt zog es die Zahnärztin aufs Land. Anfang des Jahres übernahm Dörte Möller die Doppelpraxis von Günter und Ingrid Stiewe. „Ich hätte noch etwas durchgehalten, aber was bleibt einem dann noch vom Rentnerdasein“, sagt der 73-Jährige und lächelt. Er und seine Frau haben in Niendorf an der Buchholzer Straße fast 30 Jahre lang Zähne repariert. Erst in der Zahnklinik, dann im Wahrstorfer Gutshaus und in Papendorf und später an diesem Ort in Niendorf.

Senior legt Bohrer zur Seite und möchte reisen

„Das war ein Glücksmoment hier in Niendorf. Die Gemeindevertreter wollten damals unbedingt beständige Ärzte hier und wir wollten in der Mitte der Gemeinde für alle gut erreichbar sein“, sagt Günter Stiewe. Das ist dem Ehepaar gelungen. Mehrere Generationen einer Familie haben sie hier behandelt. „Das erzeugt natürlich Verbundenheit“, sagt Günter Stiewe.

Jetzt hat der Senior Bohrer und Spiegel beiseitegelegt und möchte reisen: „Ich mag Abenteuer.“ Deshalb plant er schon mal seine zukünftigen Routen durch die Welt. Es soll unter anderem in abgelegene Gegenden in Afrika und nach Japan gehen. Die langen Flüge nimmt er dafür gern in Kauf. Er organisiert aber gerade nicht nur seine Abenteuer-Trips, sondern auch noch Klassen- und Absolvententreffen. „Und Tischler bin ich auch gern“, sagt Günter Stiewe und meint damit, dass er auch gern zu Hammer und Schraubendreher greift, um Bühnenbilder für den Papendorfer Theaterverein zu bauen.

Alte Praxis komplett umgebaut und renoviert

„Als Zahnärztin ist man auch Handwerkerin mit medizinischem Hintergrundwissen“, sagt Dörte Möller und lacht. Bevor es seine neue Praxis im Januar komplett übernommen hatte, arbeitete das Ehepaar Stiewe noch ein Jahr halbtags angestellt in der Praxis. „Das war für uns sehr hilfreich und der Trennungsschmerz dosierter“, sagt Günter Stiewe. Und der Nachfolgerin war wichtig, möglichst wenig Unruhe in den Praxisalltag zu bringen. „Wir wollten einen sanften und behutsamen Übergang für die Patienten“, sagt die 49-Jährige.

Sieben Mitarbeiterinnen und eine zusätzliche Zahnärztin, die sich auf Behandlungen mit Kindern spezialisiert hat, gehören zum Praxisteam. Die alten Räume wurden komplett umgebaut und renoviert. Im Dachboden befinden sich jetzt Küche und Büroräume. Zukünftig soll es hier noch zwei Prophylaxe-Räume geben.

„Für mich ist es besonders wichtig, den Patienten ihre Angst zu nehmen“, sagt Dörte Möller. Dafür gebe sie ihnen alle Möglichkeiten. Um all diese Dinge braucht sich Vorgänger Günter Stiewe nicht mehr zu kümmern. „Aber es ist ein gutes Gefühl, die Praxis an Frau Dr. Möller zu übergeben“, sagt der Papendorfer erleichtert.

Von Stefanie Adomeit