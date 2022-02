Nienhagen/Kiew

Die Fahrzeugkolonne aus Panzern und Militärtrucks war so lang, dass sie 15 Minuten an ihr vorbeifuhr. Berichtet Natalia aus Nowa Kachowka. Am Himmel über Kiew waren 20 russische Helikopter zu sehen. Fünf oder sieben davon wurden abgeschossen. Erzählt Vasyl (34) aus Kiew. Gegen 4 Uhr wurde er von Sirenen geweckt. Erzählt Juri aus Kamjanez-Podilskyj im Westen der Ukraine.

Der Vize-Geschäftsleiter für die Ukraine des deutschen Agrar-Zulieferers UniferX mit Hauptsitz im Ostseebad Nienhagen hat es nicht bis nach Hause zu seiner Frau und den Töchtern geschafft. Er muss warten – 20 Kilometer vor der Heimat. Seine Frau Maria sieht er am PC. Tochter Julia (14) sagt mit verweinten Augen: „Papa, ich habe Angst!“

Video-Call: Nienhagen, Kiew, Kachowka, Kamjanez-Podilskyj

Virtuelle Krisensitzung im Büro des Nienhäger Unternehmens, das Spezialdünger vertreibt und seine Hauptmärkte in der Ukraine, Russland, Kasachstan und der Republik Moldau hat. Im UniferX-Team arbeiten Deutsche, Ukrainer, Russen Seite an Seite. Jetzt haben sie Sorge umeinander. Via Videochat sind Menschen aus der Ukraine zugeschaltet. Geschäftsführerin Olga Chupryna (39) aus Nowa Kachowka hat die Sitzung mit Unternehmensgründer Dirk Rackow (59) in Nienhagen einberufen. Sie wollen wissen, wie es ihren Kolleginnen und Kollegen, Freunden, Angehörigen geht. Während des Gesprächs werden Handys hin- und hergereicht, auf denen Videos mit Raketeneinschlägen zu sehen sind.

Am Mittwoch, einen Tag vor der Invasion, haben sich Olga, Dirk in Nienhagen und Vasyl und Nadezhda in Kiew mit der OZ ebenfalls virtuell ausgetauscht. Da hatten sie noch Hoffnung. Da konnten sie ab und zu noch lächeln. Jetzt können sie nachts nicht einmal mehr schlafen.

Der Krieg ist überall – die Angst ist überall

Verweinte Augen, rotgeränderte Lider, gepresste Lippen, ernste Mienen. Die Menschen wollen diesen Krieg nicht, sagen alle. Auch Mykhailo (44) aus Kachowka war Mittwoch noch in Nienhagen. Dienstreise! Donnerstag früh ist er mit seiner Ehefrau sofort zurückgefahren. Ziel: Südukraine. Dort sind die Kinder des Paares bei Oma und Opa. Jetzt will Mykhailo Kinder und Großeltern so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Lemberg sei das Ziel. Doch die Stadt im Westen wird auch längst beschossen.

Die Kinder haben Angst. Dürfen die Wohnungen nicht verlassen. Egal, in welcher Stadt sie sind. Vasil sagt, dass sie ab jetzt nur noch im Notfall rausgehen würden. Juri setzt sich ins Auto. Muss die 20 Kilometer nach Hause. Jetzt! Sofort! Schnell! Egal, was ist. Alle drücken die Daumen. Vasyl ruft ihm zu: „Schnappt eure Kinder und kommt zu uns.“ Nach Kiew. „Danke, aber bei euch in Kiew schießen sie genauso“, sagt Juri. Der Krieg ist überall. Die Angst ist überall. Sichtbar. Beides!

„Schickt eure Kinder nicht her. Rührt unsere Kinder nicht an!“

In der Region der Südukraine, aus der Olga stammt, seien bereits 13 Menschen getötet worden durch Bombenangriffe. Darunter zwei Kinder. Berichtet Natalia. Immer wieder fließen Tränen im Gespräch zwischen Nienhagen, Kiew, Kachowka, Kamjanez-Podilskyj. Natalia ruft: „Meine Bitte an die Russen: Schickt eure Kinder nicht her zum Sterben. Rührt unsere Kinder nicht an!“

Nadezhda (34) sitzt allein in Kiew. Ausgangssperre ab 22 Uhr. Sie hat Angst. Vor allem um Angehörige. Nadezhda sagt: „Meine Familie lebt in Saporischschja im Süden. Dort ist es am schlimmsten.“ Handyvideos zeigen Kampfhandlungen im gesamten Land. In Lutsk wurde der Fernsehturm zerstört, in Iwano-Frankiwsk am Fuße der Karpaten der Flughafen. In Kachowka rasen Panzer durch die Stadt. Soldaten besetzen das Wasserkraftwerk.

Die Menschen sind völlig fertig mit den Nerven. Vasils Frau Jelena hat vom Fenster aus Bomben in Kiew einschlagen sehen. In Kamjanez-Podilskyj sei ein Einkaufszentrum getroffen worden. Mehrere Menschen sind dort gestorben. Von all diesen Ereignissen werden Handyvideos hin- und hergeschickt. Offene Münder. Fassungslosigkeit. Dirk Rackow ist noch in Kiew gemeldet. Daher kriegt er eine Warnung auf sein Handy: „Bitte suchen Sie sofort den nächsten Bunker auf.“ Gegen 19 Uhr schreibt Olga per WhatsApp: „Die Atomstation in Chernobyl ist okkupiert.“

„Unsere Frauen wollen das nicht hören“

Aber wollen all diese Menschen, die in Angst leben, nun aus ihrer Heimat fort? Kopfschütteln. Vasyl: „Never!“ Nadezhda: „Niemals!“ Sie wollen etwas tun. Die Männer wollen in der Zivilverteidigung zur Waffe greifen. Sie sagen das leise. Vasyl: „Unsere Frauen wollen das nicht hören.“ Olga Chupryna wollte ihre Schwester und die Eltern nach Deutschland holen. In Sicherheit. „Sie wollen nicht. Sie wollen ihr Land beschützen.“ Ihre Mutter ist 62, ihr Vater 65.

In Greifswald sitzt Dr. Marina Zaikina-Regge (43) allein mit ihrem achtjährigen Sohn. Die Juristin ist mit ihren Eltern 2014 von Luhansk nach Lemberg geflohen. Arbeitet jetzt beim Landkreis: „Ich bin heute zu meinem Bruder gefahren. Der lebt auch hier. Ich möchte lieber nicht alleine sein, habe schon fast den ganzen Tag geweint. Ich mache mir sehr viele Sorgen. Die armen Menschen dort, die nachts von der Gewalt überrascht wurden. Überall, wo ich Verwandte und Freunde habe, wird geschossen – Ich hoffe, dass dieser Alptraum bald aufhört, befürchte aber, dass Putin unser Land zerstören will.“

Auf dem Marktplatz in Greifswald steht Vladimir, Student aus St. Petersburg. Er demonstriert mit einem Plakat „Nein zum Krieg“ gegen die Invasion seiner Landsleute in der Ukraine. Er tut das, weil er sich hilflos fühlt. Vladimir sagt: „Ich bin schockiert und nicht einverstanden. Ich fühle mich ohnmächtig, es war mir ein Bedürfnis, mich hier hinzustellen, meine Solidarität zu zeigen.“

