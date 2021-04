Niex

Von Frühlingserwachen keine Spur, das ehemalige Schullandheim Niex liegt im tiefsten Winterschlaf. Seit 2014 ist die Einrichtung geschlossen. Der Komplex auf dem sechs Hektar großen Gelände gehört der Hansestadt Rostock, die aus Sicherheitsgründen vor einigen Jahren schon nicht sanierungsfähige Gebäude und Einrichtungen zurückgebaut hat. Nur Haupthaus, Wirtschaftsgebäude und die „blaue Baracke“, damals alle in solidem Zustand, blieben stehen. Doch nun haben auch die meisten der teils stattlichen Bäume im eingezäunten Areal rote Punkte. Sollen sie gefällt werden? An einigen Exemplaren wurde bereits die Säge angesetzt.

Zwei Bäume auf dem Gelände wurden sofort gefällt. Quelle: Doris Deutsch

Der Kommunale Eigenbetrieb für Objektbewirtschaftung (KOE) der Stadt Rostock habe die Bäume in der Liegenschaft mit einem Abstand von etwa 30 Metern von der Straße durch einen Sachverständigen prüfen lassen. „Der Gutachter hat festgestellt, dass zwei der 323 vorhandenen Bäume sofort gefällt werden müssen“, erklärt Janine Bode vom KOE auf Nachfrage. Diesbezüglich sei unverzüglich ein Fachunternehmen mit der Fällung beauftragt worden. „Im Zusammenhang mit der Begutachtung wurden seitens des Sachverständigen Pflegemaßnahmen empfohlen, welche perspektivisch ausgeschrieben werden“, sagt Bode. Die roten Punkte an den Bäumen dienen der Orientierung für diese Maßnahmen. Rund vier Hektar des stadteigenen Grundstücks in Niex sind Waldfläche.

Stadt Rostock berät über Perspektive ihrer Liegenschaft in Niex

Was jedoch aus dem ehemaligen Schullandheim werden soll, steht in den Sternen. KOE-Sprecherin Bode sagt nur: „Die Stadt führt aktuell Gespräche zur Perspektive der Liegenschaft.“ Idyllisch, aber sehr abgelegen und zudem nur über einen unbefestigten Sandweg erreichbar, ist es offensichtlich schwer, ein Konzept für die stadteigene Immobilie zu entwickeln.

Einst als „Bauernhufe 1“ mit 599 780 Quadratmetern im Besitz der Familie Sander, wurde die Liegenschaft 1958 in Treuhand genommen. Die Stadt Rostock wurde 1969 durch einen Kaufvertrag Eigentümer von zehn Prozent der Fläche, auf der bis 1972 das Landschulheim, auch als Jugendtouristenstation bekannt, für Schüler errichtet wurde. 1989 wurde die Einrichtung in Niex als „Schule am anderen Ort“ ins Schulnetz der Hansestadt übernommen.

Ferienlager und Klassenfahrten in ländlicher Idylle

Nach der Wende bewirtschafteten mehrere Vereine das Objekt. Von 1993 bis 1997 war es der Verein Schullandheim Niex, die Stadt zahlte dafür jährlich 200 000 D-Mark. 1999 bekam der Verein „Barrierefreies Rostock“ den Mietvertrag mit der Maßgabe, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten zu übernehmen. 2003 wurde der Vertrag gekündigt. 2005 übernahm der Verein „Ilse“ (Integration, Lernen, Schullandheim, Erlebnispädagogik) mit den Partnervereinen Barrierefreies Rostock und Fahrrad- und Kfz-Selbsthilfe sowie DRK-Kreisverband Rostock.

Viele Bäume haben einen roten Punkt zur Orientierung für anstehende Pflegemaßnahmen. Quelle: Doris Deutsch

Auf dem idyllischen Anwesen wurden über Jahre Ferienlager durchgeführt. Schüler kamen immer wieder gern zu Klassenfahrten oder Projektwochen nach Niex. Das Schullandheim war auch Ziel von Wandergruppen und Radfahrern, etliche Familienfeiern wurden hier ausgerichtet. Doch dann blieben die Buchungen aus, nachdem sich auch die Bedingungen für Klassenfahrten änderten. 2014 wurden die Tore geschlossen. Zum großen Bedauern des Landesverbandes der Schullandheime MV, der damals erklärt hatte: „Es war mit unser bestes Schullandheim. Wir würden uns freuen, wenn wieder so etwas dort entstehen könnte.“

Dummerstorf meldet Interesse an Liegenschaft an

Doch diese Hoffnung dürfte nicht aufgehen. Die Hansestadt Rostock denkt wohl über den Verkauf dieser Enklave im Landkreis nach. Die Gemeinde Dummerstorf meldet schon mal vorsorglich Interesse an. „Bevor das Grundstück ganz weggeht, hätten wir vielleicht Ideen, was hier geschehen könnte“, sagt Bürgermeister Axel Wiechmann. Konkreter will er nicht werden. Die Gespräche in Rostock bleiben abzuwarten.

Von Doris Deutsch