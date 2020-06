„Night of Light“ in Rostock: Stadthalle und Leuchtturm erstrahlen rot 

Rostock

Die Stadthalle leuchtet feuerrot. Der Warnemünder Leuchtturm, das Rathaus und der Rutschenturm in Karls Erlebnis-Dorf sind ebenfalls in Signalfarbe getaucht. Es sind vier von tausenden markanten Gebäuden bundesweit, die am Montagabend rot illuminiert worden sind. Was hübsch anzusehen war, hat einen ernsten Hintergrund: In Deutschlands Veranstaltungswirtschaft herrscht „Alarmstufe Rot“. Mit der Aktion „Night of Light“ sendet sie einen flammenden Appell an die Politik, die Branche zu retten.

Ob Brandenburger Tor oder die Zeche Zollverein in Essen: Mehr als 7000 Kultur- und Veranstaltungsorte hatten sich an der „Night of Light“ beteiligt. Sie alle eint ein Schicksal: Seit Beginn der Covid-19-Krise Anfang März findet dort nahezu nichts mehr statt.

Auch in Rostocks Stadthalle fallen seit Monaten Gemeinschaftserlebnisse aus. Wo sonst tausende Fans Stars oder Sportler bejubeln, ist es mucksmäuschenstill. „Ich zähle schon längst nicht mehr, wie viele Veranstaltungen wir absagen mussten“, sagt Stadthallen-Chefin Petra Burmeister. ,„Und wir sehen kein Licht am Ende des Tunnels.“

Seitens der Politik wünscht sie sich eine konkrete Perspektive. Zu wissen, dass Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen bis mindestens Ende Oktober bis auf wenige Ausnahmen unmöglich sind, nütze der Branche nichts, sagt Burmeister. Schließlich brauche es Vorlauf, um Konzerte und Co. zu organisieren.

Madsen fordert regionale Lösungen

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen bekräftigt das. „Wir müssen endlich wieder nach vorn gucken und auch den Schaden für unsere Gesellschaft berücksichtigen, wenn wir Teile unseres sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens auf dem Weg zurück in die Normalität ausklammern.“ Er fordert regionale Lösungen, die entsprechend der Infektionszahlen vor Ort das Machbare zulassen und – falls es nötig ist – auch wieder härtere Maßnahmen einschließen. Die Konzepte dafür könnten Veranstalter, Verwaltung und Gesundheitsamt erarbeiten, so der OB.

Bühnentechniker, Clubbetreiber, Künstler und Caterer, Konzertagenturen und Soloselbstständige: Ihnen allen ist durch den Lockdown die Existenzgrundlage entzogen worden. Und die Krise dauert an. Denn Festivals, Tagungen und ähnliche Großevents dürfen bis auf Ausnahmen bis Ende Oktober nicht stattfinden. Bei kleineren Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind aktuell maximal 100 Leute erlaubt, unter freiem Himmel sind es 300.

Seit vier Monaten zum Nichtstun verdammt sind die Messebauer der Firma Projekt rk aus Stäbelow. „Unsere Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Staatliche Hilfen haben wir erhalten, sie sind jedoch aufgebraucht“, sagt Geschäftsführer Michael Kuhn. Das Unternehmen versuche, mehr Aufträge im Werbebereich und Ausstellungsbau zu generieren, um zumindest einen Teil der Fixkosten zu decken.

Verbot von Großveranstaltungen bis Oktober: Was das für MV bedeutet

Auch in Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen herrscht Unsicherheit. „Viele unserer Veranstaltungen, wie Hochzeiten, Brunch-Büfetts, aber auch Themenfeiern, können wir aktuell weder durchführen noch planen“, sagt Marketingleiterin Nadja Schriever. „Entsprechend groß ist die Sorge – nicht zuletzt bei regionalen Partnerunternehmen, die uns regelmäßig und zuverlässig bei der Organisation und Durchführung dieser Anlässe unterstützt haben.“

Die Sorgen sind begründet: „Wir stehen am Beginn einer gigantischen Pleitewelle“, sagt Tom Koperek, Initiator von „Night of Light“. Die Licht-Aktion sei der Hilferuf „einer vergessenen Branche“. Die Illumination solle die sehr heterogene Veranstaltungswirtschaft als Ganzes sichtbar machen und ihre enorme Bedeutung für Deutschland betonen. Das Rot sei auch ein Signal an die Politik. Vom Staat fordern die Akteure echte Hilfen anstelle von Kredit-Programmen sowie einen Branchendialog, um Perspektiven auszuloten und Planungssicherheit herzustellen.

Konzertreihe im Schloss

Die Pläne, die Hanse Events aktuell gern umsetzen würde, sind hinfällig. Eigentlich wollte die Agentur aus Groß Stove dieser Tage unter anderem den 60. Hafengeburtstag auf die Beine stellen. Abgesagt. Wie mehr als 40 Veranstaltungen, die Hanse Events in den vergangenen dreieinhalb Monaten hätte organisieren sollen. „Das bedeutet für uns einen Umsatzverlust im hohen sechsstelligen Bereich“, sagt Agentur-Chefin Martina Hildebrandt.

Immerhin, einen kleinen Lichtblick gibt es – für Hanse Events und die Kulturszene im Land. Die Agentur hat mit der Landtagsverwaltung eine Konzertreihe organisiert: Unter der Überschrift „Aufgeschlossen“ treten in der Zeit vom 25. Juni bis 2. August im Innenhof des Schweriner Schlosses Künstler auf, die coronabedingt schon lang kein Publikum mehr hatten.

Große Umsätze sind dadurch zwar nicht zu erwarten. Um Geld gehe es bei der Eventreihe aber auch nicht, sagt Landtagspräsidentin Birgit Hesse. Die Konzerte sollen vielmehr ein Zeichen des Zusammenhalts und der Zuversicht sein.

Optimismus kann die Veranstaltungsbranche zwar gut gebrauchen, denn das Ende der Corona-Krise und was danach kommt, ist aktuell nicht absehbar. Doch aufs Gute hoffen allein genügt der Branche nicht. Das hat sie mit „Night of Light“ deutlich gemacht.

Milliardenbranche in der Krise Mehr als 7000 Gebäude sind bei der „Night of Light“ rot illuminiert worden, um auf die prekäre Lage der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen. Die Branche habe einen enormen Stellenwert in Deutschland, so die Organisatoren der Aktion. Demnach zählt der Veranstaltungssektor bundesweit rund eine Million direkte Beschäftigte. Es werde ein jährlicher Umsatz von rund 130 Milliarden Euro erwirtschaftet. Rechne man die Kultur- und Kreativwirtschaft mit ihren veranstaltungsbezogenen Teil- und Zuliefermärkten hinzu, so beschäftigen mehr als dreihunderttausend Unternehmen in über 150 Disziplinen mehr als drei Millionen Menschen und erzielen einen Jahresumsatz von über 200 Milliarden Euro.

Von Antje Bernstein