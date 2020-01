Niklas (4) nach Bolivien entführt: Haben die Behörden in MV versagt?

Rostock/Güstrow

Es schien das perfekte Glück zu sein: Verliebt, verlobt, verheiratet. Dann kam der kleine Sohn zur Welt, René Brügmann und seine Frau schmiedeten Pläne für ein eigenes Haus. Doch das alles war einmal. Das Glück ist der Angst gewichen – der Angst um den kleinen Sohn: Denn Niklas ist weg. Entführt von der eigenen Mutter, von Renés Ex-Frau. An das andere Ende der Welt. Behörden und Gerichte hätten das verhindern können. Doch sie handelten nicht – oder erst, als es schon zu spät war. Die Geschichte einer Entführung.

René Brügmann sitzt am Küchentisch seiner Eltern in einer gemütlichen Plattenbauwohnung in Güstrow – und ringt um Erklärungen. Wenn er über die vergangenen knapp drei Jahr spricht, ist er sichtlich bemüht, ruhig zu bleiben. So ruhig wie ein Vater in Angst um das Wichtigste auf der Welt nur sein kann. „Wir waren eine kleine glückliche Familie“, sagt der 37-Jährige. Dann aber veränderte sich seine Frau. Anfang 2017 war das.

„Plötzlich war sie ein anderer Mensch“

Hierhin wurde Niklas (4) von seiner Mutter gebracht. Quelle: Benjamin Barz

„Ich habe immer und immer wieder mit ihr geredet. Doch selbst nachdem 2017 die Welt nicht untergegangen war, war an Peggy kein Rankommen mehr. Sie war für vernünftige Argumente nicht mehr zugänglich“, so Brügmann. „Es gab nur noch zwei Wahrheiten für sie: die Bibel und Youtube.“ Irgendwann gibt der Güstower auf. Scheidung. Man sieht René Brügmann an, wie viel Kraft das gekostet hat.

Erst Paraguay , dann Bolivien

Es wird aber nicht besser. Im Gegenteil: Im März 2018 will die Mutter erstmals auswandern. Paraguay ist das Ziel. Eine deutschsprachige „Kolonie“ namens „El Paraiso Verde“. „Fühlen Sie wachsendes Unbehagen über die Bevorzugung von Millionen von Wirtschaftsflüchtlingen, die Überfremdung und über den Verlust unserer Heimat, unserer Kultur und unserer Werte?“, heißt es auf der Internetseite des Projektes. Brügmann nimmt sich einen Anwalt, klagt auf das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für seinen Sohn Niklas. Ihn mit der Mutter nach Südamerika gehen zu lassen – das kommt für ihn nicht infrage. Schon gar nicht angesichts des konkreten Ziels, schon gar nicht zu mutmaßlichen Weltuntergangsfanatikern.

Mehr lesen: Kindesentführung: Jede Woche verschwindet in MV ein Kind

Niklas’ Eltern streiten vor Gericht. Monatelang. Und die Ereignisse überschlagen sich: Auf einer Kur wird die junge Frau schwanger – von einem anderen Mann. Noch bevor das zweite Kind auf der Welt ist, trennt sich die gebürtige Rostockerin auch von dem neuen Partner und will erneut ausreisen. Doch die beiden Väter verbünden sich, kämpfen um ihre Kinder. Sie können vor Gericht Chat-Nachrichten vorlegen. Das Gericht untersagt Peggy die Ausreise, zieht Niklas’ Pass ein. Geholfen hat das nicht.

Schlamperei bei Gericht – oder im Amt?

„Dass meine Ex trotzdem weg wollte, hätte jeder sehen müssen!“, sagt René Brügmann. Die Richterin habe sich aber nur dafür interessiert, dass die Akte immer dicker wird. Wut schwingt mit in den Worten. Und die feste Überzeugung, dass seinem Sohn Leid erspart geblieben wäre, wenn das Gericht im Fall Niklas nicht bloß einen weiteren Trennungsstreit gesehen hätte.

Im Internet verkauft die Brügmanns Ex-Frau bereits Ende 2018 Kinderklamotten, ihren Hausstand, wenige Monate nach der Geburt des zweiten Sohnes sogar die Wickelkommode. „Das Gericht hat all diese Hinweise wenig interessiert. Die haben sich mit einer eidesstattlichen Versicherung der Mutter zufriedengegeben“, klagt er.

Irgendwie gelingt es Peggy im April 2019, an einen neuen Reisepass für Niklas zu kommen. „Sie hat im Güstrower Bürgeramt versichert, dass sie den alten verloren hat.“ Brügmann wirft den Behörden Schlamperei vor: „Wie konnte meine Ex ohne Vollmacht von mir einen neuen Pass für Niklas bekommen? Das geht eigentlich nicht. Das ist verboten.“ Stadtsprecherin Karin Bartock sagt auf OZ-Anfrage, die Stadt sei vom Gericht nicht informiert worden, dass Niklas’ Pass eingezogen wurde. Und nein: Im Amt habe niemand einen Fehler gemacht. Das sei intern überprüft worden. Denkbar ist, dass Peggy die Vollmacht ihres Ex-Mannes gefälscht hat.

Zur Galerie Seit 1992 wurden in Mecklenburg-Vorpommern etwa 400 Menschen ermordet. Mehr als 90 Prozent dieser Fälle wurden aufgeklärt. Doch auch dreiste Raubüberfälle, Trickbetrugsserien und mysteriöse Skulpturen bewegten in den letzten Jahren das Land. Wir zeigen spektakuläre Kriminalfälle, die in MV für Aufsehen sorgten.

Polizei will nichts bemerkt haben

Am 20. Oktober informieren die Väter erneut das Jugendamt des Landkreises. Sie haben erfahren, dass die Ausreise unmittelbar bevorsteht. Das Amt, so stellt es Landkreissprecher Michael Fengler dar, schickt die Polizei zur Kontrolle los. „Die Mutter und die beiden Kinder befanden sich in der Wohnung. Die Beamten stellten fest, dass die Frau nicht ‚auf gepackten Koffern‘ saß“, sagt Fengler. Eine Fehleinschätzung.

Kommentar: Junge aus Güstrow ins Ausland entführt: Das Versagen des Staates

Nur drei Tage später wird Niklas’ Pass an einem Flughafen in Bolivien registriert. Seit diesem Tag, dem 23. Oktober 2019, fehlt von dem kleinen Jungen und seinem Halbbruder jede Spur. In der Wohnung der Mutter finden Jugendamt und Polizei wenige Tage später Hinweise, die zu einer „deutsche Kolonie“ in Bolivien führen. Auch auf deren Internetseite ist davon zu lesen, dass Europa am Rande einer massiven Krise steht. Wer einen Zufluchtsort suche, sei in Bolivien richtig und könne sich in die autarke Gemeinschaft einkaufen.

„Wir holen Niklas aus dieser Sekte“

René Brügmann und seine Mutter Ingrid (68) haben Kripo, Landeskriminalamt und auch das Bundeskriminalamt eingeschaltet. Sie reden und schreiben täglich mit den Botschaften in Berlin und La Paz. „Wir haben uns auch in Bolivien eine Anwältin genommen“, sagt Ingrid Brügmann. Wo genau Niklas ist, weiß aber noch niemand. Auch nicht, ob er überhaupt noch in Bolivien ist.

Am liebsten würde René Brügmann selbst nach Südamerika fliegen, seinen Sohn suchen. Die Behörden haben ihm davon dringend abgeraten. Ob Niklas und dessen Mutter wirklich in die Fänge einer Sekte geraten sind und wenn ja, wie gefährlich dessen Mitglieder sind – die Polizei kann das nicht sagen: „Wir haben diese Hinweise an die Bundesbehörden weitergegeben“, sagt Sprecherin Stefanie Busch.

Einen Großteil ihrer Ersparnisse hat die Familie bereits für die Suche nach Niklas ausgegeben. „Wir geben nicht auf, bis wir ihn wieder bei uns haben“, sagt die Oma. „Was sollten wir denn sonst tun?“ Zwischenzeitlich hat das Gericht René Brügmann das alleinige Sorgerecht für Niklas zugesprochen. „Das hilft mir im Moment nur wenig.“ Sein perfektes Glück, seine kleine Familie bekommt er nicht mehr zurück. Das weiß der Güstrower. „Aber ich will Niklas wieder bei mir haben. Koste es, was es wolle.“ Bei seiner Oma hat Niklas immer noch ein eigenes Zimmer. Nicht nur seine Kuscheltiere warten dort auf ihn.

Lesen Sie auch:

Zur Galerie Ab wann gilt ein Mensch als vermisst? Kann jeder jeden als vermisst melden? Wie genau geht die Polizei bei der Vermisstensuche vor? Wenn eine Person verschwindet, sind die Menschen in ihrem Umfeld häufig ratlos. Die OZ hat mit den Beamten gesprochen und die wichtigsten Fragen geklärt.

Von Andreas Meyer